Челябинский Молодежный театр объявил прием заявок от молодых режиссеров и художников на IV лабораторию «Контур сказки», которая состоится с 3 по 10 июля.
На этот раз в театре ждут заявок от режиссеров и художников, которым нет сорока лет. Предлагается прислать режиссерскую разработку и художественный эскиз сказки для самых маленьких зрителей, то есть режиссер с художником должны работать в команде. Отбор стартует 31 января и продлится до 31 марта.
Все заявки будут отсматривать эксперты лаборатории: театровед и критик Павел Руднев, главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев, главный художник Молодежки Антон Сластников и директор театра Галина Братышева. По четырем лучшим заявкам режиссеры поставят эскизы с труппой Молодежного театра.
«Сказка на большой сцене — это всегда самый сложный жанр, потому что удержать внимание ребенка на протяжении часа — непростая задача. Многие театры для детей сталкиваются с нехваткой сказок для маленьких зрителей на большой сцене, потому что это очень сложно, не каждый режиссер и не каждый художник справятся с такой задачей. Поэтому мы даем возможность молодым режиссерам и художникам проявить себя в этом жанре. Сказка может быть любая: русская, современная, из последней „Ремарки“, придуманная сейчас, нет никаких ограничений», — говорит главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.
Эскизы поставленных на сцене Молодежки сказок будут оценивать экспертный совет и детское жюри, куда войдут ребята от 6 до 14 лет.
14 февраля на сцене Молодежного театра состоится премьера спектакля «Яна всем нравится (Нет)», который в формате читки был представлен на одном из фестивалей и получил заметный зрительский отклик.
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