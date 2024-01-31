В Челябинске объявлен прием заявок на режиссерскую лабораторию «Контур сказки»

Она состоится в июле в Молодежном театре

«Сказка на большой сцене — это всегда самый сложный жанр, потому что удержать внимание ребенка на протяжении часа — непростая задача. Многие театры для детей сталкиваются с нехваткой сказок для маленьких зрителей на большой сцене, потому что это очень сложно, не каждый режиссер и не каждый художник справятся с такой задачей. Поэтому мы даем возможность молодым режиссерам и художникам проявить себя в этом жанре. Сказка может быть любая: русская, современная, из последней „Ремарки“, придуманная сейчас, нет никаких ограничений»,

— говорит главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.