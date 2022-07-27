В Челябинске объявили сбор средств на реконструкцию особняка Рябинина Историческая усадьба превратилась в тусовочное место, но к зиме его нужно срочно ремонтировать



На базе исторического особняка создали коммеморативный центр — точку сохранения городской исторической среды и культуры. В стенах дома и во внутреннем дворе этим летом играли спектакли, устраивали ярмарки, концерты и выставки. И даже



Поэтому активисты открыли сбор средств. Деньги пойдут на противоаварийные меры: у здания крошится фундамент и этот процесс нужно остановить. Кроме того, необходимо перекрыть крышу конюшни и восстановить одну из стен, иначе строение рухнет. Наконец, во дворе всегда найдется что улучшить.



Сбор средств открыт на официальной странице «Усадьбы Рябинина» через кнопку «поддержать усадьбу». Или переводом на счет, реквизиты которого указаны в описании проекта.



Организаторы сбора обещают эксклюзивный концерт в конюшне для всех тех, кто поможет ее восстановить.

Мы подробно рассказывали историю , как старинная усадьба купца Рябинина, которую приводили в порядок волонтеры «Том Сойер Феста», зимой попала под управление экопроекта GoGreenCenter Дмитрия Закарлюкина.На базе исторического особняка создали коммеморативный центр — точку сохранения городской исторической среды и культуры. В стенах дома и во внутреннем дворе этим летом играли спектакли, устраивали ярмарки, концерты и выставки. И даже открыли кафе . Однако к зимнему сезону здания нужно подготовить, иначе массовые мероприятия окажутся под вопросом.Поэтому активисты открыли сбор средств. Деньги пойдут на противоаварийные меры: у здания крошится фундамент и этот процесс нужно остановить. Кроме того, необходимо перекрыть крышу конюшни и восстановить одну из стен, иначе строение рухнет. Наконец, во дворе всегда найдется что улучшить.Сбор средств открыт на официальной странице «Усадьбы Рябинина» через кнопку «поддержать усадьбу». Или переводом на счет, реквизиты которого указаны в описании проекта.Организаторы сбора обещают эксклюзивный концерт в конюшне для всех тех, кто поможет ее восстановить.

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