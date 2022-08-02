Опубликованы результаты конкурса проектов, претендующих на грант губернатора Челябинской области. В адрес Фонда поддержки гражданских инициатив было отправлено несколько сотен заявок от физических лиц и НКО.
Среди них — десятки культурных проектов регионального и районного уровня: люди предлагают сделать «живые» уроки истории, передвижные клубы для далеких деревень Брединского района, фольклорные конкурсы и национальные дома культуры. Из знаковых проектов — арт-резиденции очередной Уральской биеннале современного искусства, сразу две необычные школы молодых художников в Челябинске и лаборатория разных искусств Satka.Lab.
Уже в сентябре в Челябинске откроется лаборатория молодых художников «Старт». Ее инициатор — галерея современного искусства A table Gallery, которая располагается в фойе бутик-отеля «Арбат». По весне галерея уже проводила творческую лабораторию для кураторов в области современного искусства. Тогда в Челябинск приехали арт-эксперты из Екатеринбурга, а в зале собралось вместо задуманных двадцати сразу сорок вольных слушателей курса. Тогда и пришла идея открыть лабораторию молодых художников, чтобы научить их продвигать идею, воплощать задуманное, договориваться с модными выставочными площадками и сопровождать свои произведения NFT-метками, то есть присваивать им уникальность даже в глобальной сети.
«В нашем случае молодые — это не про возраст, а про творческий опыт. В искусстве важен взрослый взгляд. Мы формально ставим планку в 35 лет, но понимаем что сегодня и в 40 и в 50 можно считать художника молодым. Такие прецеденты уже были у нас на кураторской лаборатории. Наша главная задача — помочь молодым художникам самоутвердиться, создать проекты совместно с известными мастерами. У нас не будет какого-то тестового задания. Скорее, комиссия будет смотреть уже готовые работы авторов. Опен-колл для участников мы откроем в ближайшие дни», — рассказывает подробнее Марина Денкевич, куратор проекта A table Gallery.
Лаборатория «Старт» для участников будет бесплатной. С сентября по ноябрь в Челябинск с лекциями и мастер-классами будут приезжать известные художники. В списке спикеров — обладатель премии «Инновация» Артем Филатов из Нижнего Новгорода, знаменитый омский художник Дамир Муратов, Михаил Рубанков из Москвы и директор ГЦСИ Кристина Горланова из Екатеринбурга. Занятия будут проходить на площадке Дома Архитектора, часть из них будет в формате пленэра. Закончится лаборатория выставкой художников и кураторов.
На проект выделено почти полтора миллиона рублей. Еще чуть больше миллиона галерее предоставили партнеры и друзья, заинтересованные в проекте.
Вторую художественную лабораторию откроют организаторы андеграундного выставочного пространства «Клоповник» (он был в бункере под Домом печати). Их «Школа продвижения для художников» должна помочь молодым художникам продвинуться на арт-рынке, создать свой личный бренд, выставочную коллекцию. В результате курса 20 участников создадут собственные портфолио, чтобы было проще договариваться о личных выставках с разными галерейными пространствами. Школа начнется с сентября. На нее выделили почти 300 тысяч рублей грантовых средств.
Большой грант от губернатора Челябинской области, почти 3 миллиона рублей выиграл проект арт-резиденций Уральской биеннале современного искусства. Это событие охватывает Свердловскую и Челябинскую область. В рамках биеннале на уральскую землю приезжают художники из России и других стран, чтобы создать новые арт-объекты и максимально вписать их в историю и ландшафт городов. На территории Челябинской области арт-резиденции биеннале открывались несколько раз — в Кыштыме, поселке Сокол под Снежинском, самом Челябинске. Есть и постоянная резиденция биеннале в Сатке, этот проект стал возможным благодаря давним договоренностям с фондом «Собрание».
Проект арт-резиденций на территории области стартует с 1 августа 2022, а завершится 1 августа 2023. За это время состоится голосование по выбору городов — резиденций, а затем на Урал приедут художники, чтобы изучить местность, пообщаться с жителями и придумать что-то максимально подходящее. Так в Кыштыме появился металлург с «дразнилкой» в русле реки Кыштымка. На территории заброшенной Лаборатории Б открылась выставка «Звенящий след» Павла Отдельного (если вы не были, обязательно съездите!). А в Сатке — огромный мурал на заводской стене, а в Березовском карьере — 250 огромных зеркал.
Тема и конкретные сроки новой Уральской биеннале, на резиденции которой в Челябинской области выделили почти 3 миллиона рублей будут озвучены чуть позже.
Наконец, проект Satka.Lab — это цикл воркшопов, лекций и выставок в Сатке, посвященных самым разным видам искусства. Это фотошкола, серия лекций о кино, большой краеведческий образовательный проект, лекции Светланы Шляпниковой (куратор выставок Челябинского музея искусств и галереи OkNo) о современном искусстве и так далее. Мероприятия начнутся в середине августа и будут идти до мая 2023 года. Проект выиграл грант почти в три миллиона рублей!
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