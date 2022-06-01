В Челябинске на площади Революции открыли детский автогородок

Он будет работать все лето

1 июня, в День защиты детей, на площади Революции открылся детский автогородок. Установлены дорожные знаки, светофоры, автозаправки, пост ДПС, нанесена разметка, смонтирована автобусная остановка и тоннель — создана имитация проезжей части для обучения правилам дорожного движения.С 1 июня в автогородке начинаются занятия для детей, которые как полноправные участники движения (на велосипедах, веломобилях, самокатах или пешком) будут взаимодействовать на проезжей части. Мастер-классы будут проводить ежедневно по расписанию сотрудники ГАИ (расписание появится сегодня на входе в городок).На занятие нужно записываться заранее. Автогородок огражден забором, и попасть внутрь можно будет только с организованными группами. Все мастер-классы бесплатны. В свободное от занятий время волонтеры будут все показывать и рассказывать, но не каждому подряд прохожему, а группам.

В сентябре автогородок переместят на площадку Детско-юношеской школы по техническим видам спорта.

Вся афиша мероприятий для детей на 1—4 июня — уже здесь.