10 событий в Челябинске ко Дню защиты детей

Фестиваль мороженого, выставка песочных скульптур, шоу иллюзиониста и открытие детского автогородка

Запуск ракет и робототехническая выставка

1 июня, 10:00, 6+

Парк «Металлург» им. Тищенко

Вход свободный

Утром в среду у Дома «Аквариум» будут запускать ракеты и проводить мастер-классы для прохожих. Дети и подростки сами попробуют собрать самолетик и модели роботов и примерят VR-очки. Организует встречу региональный центр технического творчества «ДЮТТ».

Концерт и мыльные пузыри в «Горках»

1 июня, 13:00, 0+

ТРК «Горки»

Вход свободный

На площадке у ТРК детей будут встречать герои сказок и аниматоры. Самых смелых разукрасят аквагримом. В 14:00 начнется шоу мыльных пузырей, а в 14:30 — концертная программа, подготовленная юными артистами из ДК «Ровесник».

Сеанс одновременного рисования

1 июня, 11:00, 6+

Городской сад имени Пушкина

Вход свободный

Юные рисовальщики в количестве 200 человек одновременно будут расписывать стену длиной 150 метров и высотой 2,5 метра. Это будет полотно по мотивам сказок Пушкина, созданное совместными усилиями преподавателей всех «художек» города. Эскиз уже готов и нанесен на стену с помощью проектора.

Никогда еще дети не получали такой громадный холст в общественном пространстве для художественного творчества. Организаторы рассчитывают, что за три часа картина будет завершена.

И еще: 1 июня с 10:00 в Арт-сквере — праздничный концерт, где можно прокатиться на пони и сделать ребенку аквагрим.

Открытие детского автогородка

С 1 июня, 6+

Площадь Революции

Занятия бесплатные

У памятника Ленину установили дорожные знаки, автомобили, автобусную остановку и тоннель — все как на настоящей дороге. С 1 июня в автогородке будут проводить занятия по обучению правилам дорожного движения. Детям выдадут велосипеды и самокаты, и ребята будут имитировать поведение на настоящей проезжей части.

Мастер-классы планируют проводить ежедневно, расписание появится в ближайшее время. Автогородок огражден забором, и попасть внутрь можно будет только с организованными группами.

И еще: В Государственном историческом музее открывается выставка «Истории игрушек» с 1 июня.

Мастер-классы от архитекторов

1 июня, 16:00, 6+

Парк Гагарина, поляна слева от сцены

Бесплатно

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Первой детской архитектурной мастерской в Челябинске исполняется четыре года. И по этому случаю в День защиты детей авторы проекта устраивают бесплатные мастер-классы по рисованию для всех творческих детей и их веселых родителей.

«На поляне слева от сцены устроим творческую лабораторию. Будем рисовать абстрактные картины, строить гигантскую объемную композицию, творить, радоваться, отлично проводить время!» — рассказывают организаторы.

Это отличный вариант потусить и творчески самовыразиться всей семьей и хороший повод для знакомства с одним из самых экспериментальных образовательных проектов Челябинска для детей от трех лет (взрослые тоже попадают в эту категорию).

Готовим кейк-попсы

1 июня, 18:00, 6+

ТК «Елки»

250 рублей за пять разных кейк-попсов

В торговом комплексе подготовили большую программу. Начнется всё в 15:00 с дефиле в детской одежде, а после в холле проведут мастер-классы. В 17:00 — роспись пряников (150 рублей), в 18:00 дети подготовят кейк-попсы — бисквитные сладости на палочке. Если готовить — это не ваше, на другой площадке ребенку и взрослому предлагают нарисовать картину-диптих: правую часть рисует ребенок, левую — взрослый (МК — от 600 рублей).

И еще: если хотите на бесплатные мастер-классы, в этот же день в 10:00 — занятие по росписи пряника в Саду Победы, в 11:00 пряники расписывают в Горсаду им. Пушкина.

Выставка песочных скульптур

С 3 июня, с 10:00 до 21:00, 0+

Горсад им. Пушкина

Вход свободный

На площадке у аттракционов построили девять песочных композиций с героями сказок. В экспозиции Малыш и Карлсон, Хозяйка Медной горы, Золушка, бременские музыканты и Серебряное копытце. В центре экспозиции — большой песочный замок высотой 6,5 метра. Чуть поодаль оборудуют большую детскую песочницу.

На открытии в пятницу устроят концерт, в 12:00 перед собравшимися выступят ребята из детской школы искусств и музыканты студии «Бэби-джаз».

Скульптуры простоят все лето, в выходные на территории запланированы мастер-классы, квесты и театральные представления.

Фестиваль мороженого

4 июня с 10:00 до 22:00, 0+

Арт-сквер и набережная реки Миасс

Вход свободный

В субботу на набережной устроят праздник с пенной дискотекой, ростовыми куклами, мыльными пузырями и мороженым. Мороженое станет главной темой фестиваля, на площадке представят разные виды летнего десерта: жареное, криомороженое, мороженое на палочке, в стаканчике и рожке. Дети смогут бесплатно получить холодное лакомство за участие в конкурсах. Активностей обещают много — площадки будут работать от Арт-сквера по набережной до Троицкого моста.

Физкультура и дискотека в Саду Победы

4 июня, 11:00, 6+

Театральная площадь парка «Сад Победы»

Вход свободный

Первые выходные лета в Саду Победы начнут с тренировки для всех спортивных и неспортивных граждан без возрастных ограничений, но особенно детей. Дальше по сценарию — развлекательная программа «Веселые Фьёки» с пушистыми белыми человечками, похожими на облака на ножках. В 13:00 — шоу иллюзиониста Александра Петренко «Следуй за белым кроликом», а потом — дискотека (только детская).

Фестиваль «Мир для детей»

4 июня, 14:00, 0+

ЦПКиО имени Гагарина

Летняя сцена

Вход свободный

Анонсирована масштабная развлекательная программа, включающая разные форматы: лектории, мастер-классы по рисованию и кулинарии, фитнес-площадки, концерт, розыгрыши призов, угощения, квесты... Парк на несколько часов превратится в детский город, так что план простой: дайте ребенку побыть ребенком.