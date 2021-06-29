В Челябинске на крыше Исторического музея — пелевинские чтения

В среду, 30 июня, клуб «Читалка» приглашает обсудить сборник Виктора Пелевина «Искусство легких касаний»

Исторический музей Южного Урала и Клуб читательского мастерства «Читалка» 30 июня в 18:30 устраивают дискуссию об одном из самых загадочных современных писателей Викторе Пелевине. Встреча состоится на крыше музея.

Сборник Пелевина «Искусство легких касаний», который заявлен темой для обсуждения, вышел в 2019 году, получил, как обычно, противоречивые отзывы. Детективное расследование мистических событий, где в один узел завязаны гаргойли с крыши Нотр-Дама, древние мистические сообщества, Соединенные Штаты Америки, тайные символы, шифры, коды и, конечно, мировой заговор. Словом, предлагается довольно развернутая повестка, одним из вопросов которой непременно будет легенда о существовании в реальном мире самого Виктора Пелевина.

Организаторы советуют одеваться по погоде, что бы это ни значило, взять что-нибудь перекусить и безалкогольно выпить. Подробнее о записи на мероприятие — на сайте музея.