Наш ответ McDonald’s: 10 бургерных Челябинска

Рассказываем, где готовят гамбургер с драниками, бургер с мандаринами, котлеты из оленина и копию Биг Тейсти

На следующей неделе приостановят работу рестораны быстрого питания McDonald’s. Под вопросом работа KFC, отказывается поддерживать российские точки Burger King. В то же время рестораторы в Челябинске видят в ситуации и плюсы и надеются на приток новых клиентов. Журналист Первого областного информагентства собрал адреса популярных бургерных.



Спойлер: цены на бургеры местных производителей, в среднем, выше, чем в американской сети: от 180 до 490 рублей в зависимости от величины и наполнения.

SuperBurger

Цвиллинга, 15

Небольшой бар в паре сотен метров от McDonald’s. Внешне челябинское заведение мало чем примечательно, но в ресторане постоянные очереди. Найти свободное место в зале удается далеко не всегда, и поэтому многие берут бургеры на вынос.

На кухне жарят котлеты и собирают бургеры. Собственного производства булочек и котлет нет, но при этом кафе удалось отказаться от полуфабрикатов.

«Мы не работаем с заморозкой и полуфабрикатами. Булочки нам пекут по индивидуальному рецепту в пекарне и доставляют каждое утро. С мясом та же история — нет заморозок, каждое утро региональные поставщики нам привозят продукт», — рассказывает владелец бургерной Станислав Империн.

Владельцы позиционируют бар себя как место с доступными ценами — бургеры от 180 рублей. Но скоро цены поднимутся, хотя держать их на прежнем уровне планируют как только смогут, среди клиентов много студентов. Как, впрочем, и у ресторанов американской сети.

Мясо есть

Цвиллинга, 15

В соседнем помещении от SuperBurger работает кафе от бизнесмена из Магнитогорска Михаила Озерова. Формат «Мясо есть» напоминает McDonald’s — даже брендовые цвета повторяются, тот же красный и желтый. Цены на бургеры чуть выше, чем в Маке. Помимо гамбургеров в меню есть шаурма и шашлык.

За четыре года работы в городе у заведения появились свой круг постоянных клиентов, но месяц назад на сайте «Авито» появилась информация о продаже готового бизнеса.

Daddy`S Choice Bar

Проспект Героя России Евгения Родионова, 17 (не путать с баром на Цвиллинга)

Крафтовый бар в ЖК «Ньютон» с авторской линейкой бургеров. Как отмечает владелец Павел Якимов, у его ресторана и McDonald’s есть кое-что общее — поставщики. В бар завозят те же булочки бриошь, что и в челябинские филиалы американской сети. А вот от котлет, которые подают в Маке, челябинский бизнесмен отказался.

«У котлет в McDonald’s есть интересная особенно — они очень сильно пахнут при жарке. Если вы пройдете по Кировке мимо „Мака“, ощутите этот запах. Мы пробовали их готовить на нашей кухне, запах тоже стоял на весь зал. Но когда мы пробовали котлеты, поняли — мяса в них мало. Поэтому перешли на натуральный продукт», — рассказывает владелец ресторана Павел Якимов.

При открытии бара Павел ориентировался на «Макдональдс». В меню даже есть бургер МакСтайл, который посвящен легендарной американской сети. Рецептом напоминает знаменитый БигТейсти. Впрочем, есть в заведении и другие интересные позиции — например, бургер с олениной. Его рецепт мы публиковали ранее.

Мясная заправка

Елькина, 63в/7 и ул. Героя Родионова 6





Гриль-бар открыли в гаражах за элеватором. Несмотря на неудобную локацию, бургерная держится на плаву пятый год, а недавно владельцы открыли вторую точку в ЖК «Ньютон». Судя по меню, повара любят эксперименты. Чего только стоит зеленый бургер с кабачком и другими овощами, гигантский бургер весом 1,5 кило. А совсем недавно начали готовить бургер с драниками вместо булочек.

Перекати бургер

«Гастропарк» в КРК «Мегаполис»

Первая стационарная точка от бургермена Кирилла Кожевникова. Он готовит фастфуд в фудтраках уже десять лет. Предприниматель прославился в 2018 году: во время Чемпионата мира по футболу он пообещал, что если сборная Россия победит Испанию, то на следующий день накормит бесплатно всех клиентов. Россия выиграла, Кирилл сдержал слово и угостил больше сотни челябинцев.

Мясорубка

«Белый рынок» на Тернопольской, 6





Долгое время бургерная работала на проспекте Ленина как самостоятельная точка, но пару лет назад перебралась на площадку «Белого рынка» и стала одним из корнеров гастрономического пространства.

Недавно в бургерной обновили меню, куда включили необычные варианты фастфуда. Например, есть бургер с мандаринами, облепихой и сыром Дорблю, а ещё бургер с говяжьими щёчками и луковым мармеладом.

Grillzon

Братьев Кашириных, 95Б





Заведение называет себя «мясной сектой» — в меню помимо бургеров стейки, говяжьи ребра и тако. Готовят все в специальной печи на углях. Полуфабрикатов на кухне не держат.

«Мы сами варим соуса, сами печём булочки каждый день, крутим фарш. Все на кухне в том же помещении. На наш взгляд, печалиться из-за McDonald’s точно не стоит, на рынке сейчас много достойных бургеров и другого фастфуда»,— комментирует совладелица GRILLZON Алевтина Зуева.

Фудтрак #НаУглях

Труда, 187

Точка, где готовят вкусные и сочные бургеры навынос. Фудтрак работает в городе лет пять, изредка меняя локацию. Большую часть времени автомобиль с едой стоит у ТРК «Гагарин-Парк».

Гастробар D. O. M.

Кирова, 82

Бар, который заменил бургерную The Телки на Кировке. The Телки в Челябинске открыли по франшизе. Но уже через год владельцы челябинского филиала отказались от бренда и создали свое новое заведение, которое существует и по сей день. Концепцию, формат и меню перекроили до неузнаваемости, но бургеры в память о The Телки оставили. На одной из страниц меню есть гамбургер с тигровыми креветками «Спасибо, Боже, я богат», бургер с куриной котлетой «Цыпочка Рита», вегетарианский бургер «Я Худею» и фирменный бургер The Тёлки.

Бар Matreshka

Кирова, 94

Изысканный фастфуд от ресторана завоевал любовь гурманов в Челябинске пару лет назад, когда заведение называлось TolstoЙ и работало в соседнем доме. Особенно горожанам запомнились фирменные бургеры с вишней. Необычное блюдо сейчас готовят Matreshka — вишню для бургера томят в прованских травах, а котлеты жарят из премиальной мраморной говядины Black Angus.