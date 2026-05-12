В Челябинске ледовый городок —2027 поддержит тему культурной столицы

Жители города отдали большинство голосов этому варианту

Челябинцы выбрали тему для новогоднего ледового городка, который появится на площади Революции зимой 2027 года. Большинство голосов получила концепция «Культурная столица России». За такой вариант проголосовали 47 процентов участников опроса, сообщили в мэрии.

Теперь архитекторам предстоит разработать проект. Ледовый городок ежегодно становится местом притяжения для жителей и гостей города всех возрастов. Сооружение дарит новогоднюю сказку и подтверждает звание любимого места зимнего отдыха и развлечений.

Власти учли предпочтения челябинцев. Концепцию «Культурная столица России» реализуют при создании городка. Окончательный проект подготовят к началу зимы.

Напомним, какие еще варианты тем предлагали челябинцам: «Вокруг света за 80 дней», «Зимняя сказка», «Герои произведений Эдуарда Успенского», «Герои произведений Корнея Чуковского».