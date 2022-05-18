К концу лета 2022 года в Челябинске на пересечении улиц Труда и Володарского появится первый инклюзивный сквер. Проект прогулочной площадки, доступной для маломобильных горожан, показали жителям Челябинска еще в марте. Однако сейчас проект изменили.
В управлении архитектуры города сообщили, что многие местные жители оказались недовольны расположением объектов в новом сквере. В частности, людей смущала близость общественного туалета и жилого дома. Поэтому архитекторы Центра развития городской среды дополнительно встретились с жильцами и с членами региональной организации «Всероссийское общество слепых», чтобы заново спроектировать площадку.
Первая версия сквера, туалет слева
В результате площадка сильно изменилась: стало чуть меньше дорожек, а число игровых элементов пришлось сократить.
Новая версия, туалет справа
Напомним, в первом инклюзивном сквере планировали поставить сенсорный лабиринт с ароматическим садом, детскую и спортивную площадки, оснащенные оборудованием для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зону для настольных игр, пикников и игр с песком и водой. Газоны оборудуют системой автоматического полива и местами для лежания. Новый сквер будет под всесторонним видеонаблюдением.
Обустройство сквера пока не началось: площадку расчистили и убрали ближайшую парковку, но строительная техника к работе не приступила. Сквер планируют сделать к концу лета.
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