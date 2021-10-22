В Челябинске отменили IV Международный кинофестиваль «Предчувствие». Мероприятие планировали провести с 28 октября до 4 ноября, но сегодня в управлении культуры администрации Челябинска объявили о переносе.
«Сейчас самое главное — остановить рост заболеваемости в регионе, сохранить здоровье своих близких. Поэтому мы приняли непростое решение перенести проведение IV Международного кинофестиваля „Предчувствие“ на неопределенный срок», — сообщили в управлении культуры города.
Организаторы позиционируют фестиваль как проект, где транслируют «кино будущего». На кинофестивале показывают экспериментальные ленты новых форматов с использованием современных технологий и новых средств художественной выразительности.
Напомним, что также 10 и 11 ноября в Челябинской филармонии должен состояться Ильменский фестиваль. Он был перенесен с лета 2021 года в целях снижения распространения коронавирусной инфекции.