В Челябинске из-за коронавируса отменили кинофестиваль «Предчувствие»

Его планировали провести с 28 октября по 4 ноября

В Челябинске отменили IV Международный кинофестиваль «Предчувствие». Мероприятие планировали провести с 28 октября до 4 ноября, но сегодня в управлении культуры администрации Челябинска объявили о переносе.



«Сейчас самое главное — остановить рост заболеваемости в регионе, сохранить здоровье своих близких. Поэтому мы приняли непростое решение перенести проведение IV Международного кинофестиваля „Предчувствие“ на неопределенный срок», — сообщили в управлении культуры города.

Организаторы позиционируют фестиваль как проект, где транслируют «кино будущего». На кинофестивале показывают экспериментальные ленты новых форматов с использованием современных технологий и новых средств художественной выразительности.

Напомним, что также 10 и 11 ноября в Челябинской филармонии должен состояться Ильменский фестиваль. Он был перенесен с лета 2021 года в целях снижения распространения коронавирусной инфекции.