В Челябинске и Магнитогорске отменили концерты группы «ДДТ»

Причины отмены мероприятий неизвестны

В Челябинске и Магнитогорске отменили концерты рок-группы «ДДТ», которые были запланированы на 13 и 15 мая соответственно. Причины отмены пока неизвестны. Об этом стало известно сегодня, 7 мая.

На сайте «Городские зрелищные кассы» с сегодняшнего дня приостановлена продажа билетов на концерты группы «ДДТ». При этом сами участники группы пока не сообщили о причинах отмены концертов в южноуральских городах. Новые даты выступлений пока также неизвестны.

Кроме того, отменен концерт и в Кургане, который был запланирован на 11 мая. Причины отмены также неизвестны.

Отметим, концерты группы в Челябинске переносили уже несколько раз. Так, в рамках юбилейного тура «ДДТ» планировали выступить еще в апреле 2020 года, но мероприятие было перенесено. Последний раз концерт перенесли с ноября 2021 на май 2022.