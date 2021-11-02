Какие концерты в Челябинске отменили в ноябре

Валерий Меладзе, ДДТ, Markul и другие отмены и переносы

С 18 октября на всех массовых мероприятиях с численностью свыше 100 человек начали требовать QR-коды. С 30 октября залы заполняются только наполовину. Из-за новых ограничений организаторы были вынуждены перенести или отменить некоторые мероприятия.



В четвертый раз в Челябинске перенесли концерт группы ДДТ. Выступление должно было состояться еще 20 апреля 2020 года. В последний раз его перенесли на 17 ноября 2021 года, но теперь организаторы ориентируются на весну 2022 года, точную дату не сообщают.

Перенесли и выступление группы Rock Privet, группа должна была играть на сцене клуба OZZ 31 октября. Теперь они планируют приехать а Челябинск только 26 февраля 2022 года.

Выступление хип-хоп-артиста Markul тоже перенесли на неопределенное время: из-за новых коронавирусных мер рэпер выступит в Челябинске не 27 октября, а в пока не назначенный день весной 2022 года.

Не состоится в назначенную дату и шоу Анастасии и Захара Заволокиных «Играй, гармонь!». Концерт перенесен на 4 апреля 2022 года в ДК ЖД.

2 ноября стало известно о том, что выступление певца Валерия Меладзе в ДС «Юность» не состоится из-за того, что во Дворце спорта развернули пункт вакцинации.

Ранее, 18 октября, под горячую руку попали сразу несколько событий: шоу Наташи Королевой и Любови Успенской отменили, а концерт группы «Слот» перенесли на февраль 2022 года.