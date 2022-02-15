В Челябинске готовят пластический спектакль о теории времени советского астрофизика

На сцене танцоры соберут инсталляцию и будут двигаться под звон металла

28 февраля в театре «Манекен» премьера спектакля PLUMBUM от челябинского Театра современного танца. Постановка посвящена теории времени известного советского астрофизика Николая Козырева. Ученый предположил, что время материально, переносит энергию во Вселенной и может вмешиваться в события. Смелая идея бросила вызов научному миру, и теперь челябинские артисты вместе с коллегами из Калуги расскажут о ней на языке танца.



На вечере помимо челябинского Театра современного танца выступит труппа Инновационного театра балета из Калуги. «Теории времени» — общая тема двух постановок. Спектакль PLUMBUM от челябинской труппы посвящен прошлому человечества, а калужский спектакль-медитация «Эфир» — будущему.

PLUMBUM переводится как свинец. Режиссер — Ярослав Францев. Спектакль — способ переосмыслить историю человеческих взаимоотношений в железный век цифровых технологий. На сцене артисты соберут металлическую конструкцию, которая будет передвигаться и участвовать в действии. В качестве звукового сопровождения используют звон, скрежет и лязг металла, сливающиеся в общую симфонию.

«Свинец как образ тяжелого, „закрытого“ сознания человека, который забыл о своем высшем „я“, о связи с божественной частью себя. Душа устала и нуждается в перерождении. Металл как символ невежества, агрессии, заслоняющих то важное и тонкое, что есть в каждом из нас», — объясняют в Театре современного танца.

Гастрольный спектакль «Эфир» — о пятом элементе в природе, эфире. Многие философы и ученые поддерживали идею его существования и предполагают, что он связывает воедино энергии мира. Спектакль является фантазией о том, какими станут люди, если сплотятся, почувствуют единство внутри «социума» и перестанут все делить на «черное» и «белое».

Спектакли относятся к сайнс-арту — это направление в искусстве, где для создания образов используют современные технологии и научные достижения. В направлении много крутых проектов: художники выращивают на руке ухо, пишут музыку, присваивая ноты аминокислотам коронавируса, рисуют картины с помощью мух. В феврале в Челябинске пройдет целая серия лекториев о слиянии науки и искусства с участием столичных сайнс-арт-художников.