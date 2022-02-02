В Челябинске для медсестры сделали глазной протез с искусственной кожей

Акриловая линза и силиконовое веко выглядят как настоящие

Взглянув на эти фото 55-летней Раисы Буляковой, сложно поверить, что у женщины нет глаза и деформирована часть лица. Глаз и веко закрывает новый протез, изготовленный в Челябинске. На силиконовой коже, как и на настоящей, видны морщинки, пятнышки веснушек. Даже ресницы вокруг искусственного глаза выглядят натурально. Чтобы сделать реалистичной искусственную кожу, офтальмологи обратились к гримеру Елене Рубцовой.



ИА «Первое областное» о Елене уже рассказывало: девушка около десяти лет занимается пластическим гримом, делает маски монстров и костюмы для сказочных персонажей. Но полтора года назад она попробовала свои силы в анапластологии — это направление протезирования, когда с помощью силикона создают реалистичные накладки и протезы вместо отсутствующих или деформированных частей тела.

Для создания эктопротеза с Еленой связались офтальмологи Уральского центра глазного протезирования Okoris, они предложили эксперимент: сделать орбитальный эктопротез для пациентки без глаза и деформацией половины лица. Так Лена познакомилась с Раисой.

Раиса Булякова потеряла глаз еще в двухлетнем возрасте, она родилась с ретинобластомой — злокачественной опухолью сетчатки глаза. В результате глаз удалили, был проведен курс лучевой терапии. В школу Раиса ходила с искусственным глазом. Но сейчас классический протез Раисе не подходит — из-за лучевой терапии глазница заросла.

«Если глаз удален, глазной протез вставляется за естественные веки. Но у Раисы нет достаточно большой полости для искусственного глаза, не сохранилась слизистая оболочка. Поэтому ей, помимо особенного глазного протеза, нужен и орбитальный эктопротез», — рассказывает офтальмолог-протезист Ирина Сироткина.

Последние десятилетия Раиса ходила с протезом, который изготовили еще в 1990-х. Его давно пора менять, но это не так просто. У женщины нет инвалидности, а значит, протез она может приобрести только за свой счет. Стоит учесть, что женщина работает медсестрой, а стоит подобное изделие в Москве от 200 тысяч рублей.

Лена и офтальмолог Ирина решили помочь пожилой пациентке. Для Елены это был эксперимент — подобные протезы она еще не делала. Чтобы все получилось, нужно было слепить из гипса деформированную глазницу Раисы, а потом с помощью гипсовой копии делать накладку, ориентируясь на здоровый глаз.

«По фото лепить часть лица очень сложно, необходимо определить глубину посадки глаза. Поэтому я приглашала Раису в мастерскую и лепила с натуры. Потом формовала, отливала протез в силиконе, подбирала подходящий к коже цвет и вживляла реснички. Мои коллеги — офтальмопротезисты — искусственный глаз тоже рисовали в присутствии Раисы», — рассказывает о работе Елена.

До первой примерки Елена беспокоилась, что накладка плохо сядет. Но ее опасения оказались напрасны — эктопротез с пластмассовым глазом от офтальмологов подошел идеально. Накладка держится прочно, она зафиксирована на специальный клей. Но при этом снять и надеть протез человек может когда захочет, много времени это не занимает.

«Я заметила одну вещь: когда человек без протеза, автоматически смотришь в здоровый глаз, в левое веко стараешься не смотреть. Но как только человек одевает протез и появляются оба глаза, начинаешь смотреть в точку между глаз или по очереди то в один, то во второй глаз. А через час мозг и глаза вообще не видят протеза», — рассказывает Елена Рубцова.

Также Елена научилась лепить из силикона уши, носы и другие части тела. Интересно, что зачастую эктопротезы делают с использованием 3D-технологий. Но специалисты отмечают: машины не могут сделать реалистичный подбородок или ухо так, как это сделает профессиональный скульптор.