В Челябинске День флага РФ отметили концертом шести оркестров Росгвардии

Музыканты в погонах сыграли гимн России, мелодии из советских кинофильмов и композицию Little Big

21 августа в Челябинске впервые прошел фестиваль оркестров Уральского округа Росгвардии. Выступления шести коллективов приурочили ко Дню флага России, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального управления войск Национальной гвардии России.



Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, фестиваль «Росгвардия. Музыка. Челябинск» впервые проходит в областном центре. Первое выступление росгвардейцы специально приурочили ко Дню государственного флага Российской Федерации.

У памятника Курчатову собрались сразу шесть оркестров войск Росгвардии: из собственно Челябинска, Екатеринбурга, Озерска, Снежинска, Трехгорного и Новоуральска. Концерт начался с исполнения гимна России сводной группой музыкантов: играли одновременно около 100 человек.

Затем оркестры по очереди исполняли мелодии из советских кинофильмов, эстрады 1990-х, немного пошалили, сыграв композиции Майкла Джексона и группы Little Big. Завершился концерт «Прощанием славянки» и песней «Наутилуса» «Гудбай, Америка».