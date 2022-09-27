8 октября в Челябинске организуют акцию по раздельному сбору вторсырья. За принесенный мусор, который потом отправят на переработку, подарят билеты в Центр исторического наследия ЮУЖД. Организуют обмен в рамках семейного фестиваля «ЭкоЧе».
Центр исторического наследия ЮУЖД — это большой музей, на четырех этажах которого рассказывают историю железной дороги. В залах реконструкция советского купе, раритетная техника, есть уникальный деповский гудок из паровозного депо. На последнем этаже стоит симулятор кабины машиниста электропоезда «Ласточка», и каждый может попробовать управлять поездом.
На акции принимать будут бутылки из-под воды, упаковку от моющих средств, крышечки, батарейки, алюминиевые банки, макулатуру и картон. Чтобы получить билет, нужно принести 30 единиц вторсырья. Например, 30 бутылок или 15 бутылок с 15 батарейками. Важно, чтобы все было чистым и рассортировано по категориям: отдельно алюминиевые банки, отдельно картон без скотча и скрепок, отдельно крышечки.
Один билет выдают в одни руки. Дети до шести лет проходят в музей бесплатно, а ребятам постарше, как и взрослым, тоже нужно принести 30 единиц отсортированного вторсырья.
Принести вторсырья можно больше, это позволит принять участие в розыгрышах и получить призы от партнеров. Помимо акции, на фестивале пройдут игротеки, уроки экологии для детей, мастер-классы и квесты.
Время проведения акции — 8 октября с 13:00 до 15:00 в Центре исторического наследия ЮУЖД.
Организуют фестиваль сотрудники ЮУЖД при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и БФ «Почет» в рамках конкурса «Проводники хороших дел».
Напомним, что ранее волонтер экологической акции «Разделяйка» нам ответил на десять глупых вопросов о сортировке вторсырья: объяснил, зачем мусор моют и сколько стоит сдача бутылок.
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Источник фото на главной: vk.com/museum.yuzd, автор фото Иван Карлышев