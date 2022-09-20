В Челябинск приезжает кинофестиваль «Ойка»

В кинотеатре Пушкина покажут фильмы, снятые на Урале

С 22 по 25 сентября в кинотеатре имени Пушкина будут демонстрировать фильмы фестиваля уральского кино «Ойка». В программу вошло около 40 студенческих и профессиональных работ: триллеры и драмы, социально острые фильмы и документальные ленты. Все они сняты на Урале: от Оренбургской области до Салехарда.



«Ойка» проходит второй год. Фестиваль назвали в честь мансийского бога оленьих стад Нёр-ойка. Главная идея — возможность увидеть Урал как пространство со своими смыслами и ценностями. Придумал «Ойку» студент четвертого курса факультета искусствоведения УрФУ, ведущий киноклуба «Последний ряд» Артем Белоусов.

«Фестивалей, сфокусированных на региональном кино, у нас в стране почти нет. Региональное кино часто называют местечковым, второсортным, дешевым. Мы считаем по-другому и предлагаем рассмотреть работы как самостоятельный культурный феномен», — объясняет Артем Белоусов.

На фестивале «Ойка» отобрали 40 работ из около 180 заявленных. Есть три номинации: анимация, документальные фильмы и игровые. Победителям вручат статуэтку оленя.

Фигурка оленя сделана из глины и шерсти, будто бы ее изготовили мастера с далекого севера. На деле авторы — художественное объединение «Гуй» из Екатеринбурга.





В фестивальной программе — несколько работ молодых режиссеров из Челябинской области. В основную программу вошел фильм «Дневник энтомолога» студента ЧелГУ Влада Смолина — трогательная история о любви и насекомых. Студентка ЧГИКа Алсу Самигина представит документалку «Я лесной» — о человеке, который возвращается в город после долгой жизни в лесу. В программу также попала работа студента ЧГИКа Сергея Строганова «Страдбери филдс фореве» — фильм-терапия о принятии себя и жизни в маленьком городе.

Каждый показ завершится обсуждением с режиссерами. Расписание есть в соцсетях фестиваля «Ойка», вход свободный, но необходима регистрация.



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