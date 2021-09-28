Челябинск примет фестиваль уральского кино «Ойка»

В «Клоповнике» покажут 19 короткометражек уральских режиссеров

В октябре челябинское арт-пространство «Клоповник» примет у себя первый фестиваль уральского кино «Ойка», который организовывает киноклуб «Последний ряд» из Екатеринбурга. На конкурс принимались фильмы от профессионалов и любителей из Пермского края, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской области, Башкортостана, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.



1, 2 и 3 октября на площадке покажут 19 короткометражных фильмов от уральских режиссеров. Это уже второй этап фестиваля. На первом, заочном этапе члены жюри рассмотрели и отобрали лучшие картины для публичного показа. Жюри из Екатеринбурга — кинокритики, историки и краеведы — отдавало предпочтение игровым и документальным фильмам, в которых ярко выражены региональные особенности Урала.





Вся программа разделена на три секции.

В пятницу, 1 октября, с 18:30 показ на тему «Внутри уральского моря». Название отсылает к древнему морю, которые существовало на территории современного Урала. Как объясняют организаторы, это фильмы с глубоким психологизмом и личной интонацией. На экране, как правило, один герой. Содержание каждой ленты — мысли и терзания, поиск себя и попытка побороть личностные конфликты.

В субботу, 2 октября, с 16:00 на экране «Явь и быль Урала». Фильмы в этом разделе призваны рассказать о культурных особенностях края, показать и красоту, и самобытность Урала.

В воскресенье, 3 октября, с 16:00 в «Клоповнике» покажут фильмы из раздела «Чудская летопись». Название образовано от древнего полумифического народа Чудь. Многие специалисты истории и археологии сомневаются в существовании этого народа. Однако здесь фильмы о реальных людях Урала, в чем-то серьезных, а в чем-то чудных. Истории о местных жителях, которые борются со своими личными мифами, а в жизни — с непростой реальностью.

«У нас две цели. Первая — экзистенциальная. Попробуем ответить на вопросы, что такое Урал, какие у региона самобытные черты. Вторая цель связана с кино. На фестиваль принимались фильмы только от жителей Урала. Мы постарались собрать в одну программу талантливое уральское кино, рассказать о нем и показать на большом экране», — рассказывает Артем Белоусов, один из организаторов фестиваля.

10 октября, после всех показов, жюри подведет итоги и наградит победителя, который получит сертификат на 10 тысяч в магазине «Интеллект Фото». Кроме того, в конце каждого дня зрители из четырех городов Урала смогут проголосовать за фильм, достойный приза зрительских симпатий.

Участники показов уже известны, но подробной информации о кино не сообщается. На экране покажут фильмы в самых разных жанрах: здесь документалистика, анимация, клипы и игровое кино с актерами.

«Сложно выделить фильмы, все участники смотра очень талантливы. Но скажу, что мне особенно нравятся фильмы секции „Внутри уральского моря“, в них есть личная интонация и авторский взгляд», — делится Артем Белоусов.

Показы в рамках фестиваля также пройдут в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Перми. Вход на все три показа бесплатный. Показы пройдут в арт-пространстве «Клоповник» с 1 по 3 октября.