В Челябинск приедут театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Туниса

Артисты выступят на традиционном фестивале «Человек театра»

В Челябинске в 12-й раз пройдет фестиваль-лаборатория «Человек театра». С 26 февраля по 4 марта актеры из 10 городов представят в Новом художественном театре спектакли малых форм. Об этом сообщили в управлении культуры города.

Все постановки — это истории о человеке и для человека. Всего на фестиваль в этом году привезут 15 спектаклей разных жанров и стилей, в центре которых — суть человеческой жизни. Участниками будут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Челябинска, Донецка, Владимира, Сергиева Посада, Петрозаводска, Петропавловска (Казахстан) и Туниса.

Так, Камерный драматический театр из Вологды привезет версию рассказа Б. Лавренева «Сорок первый»; московский дуэт музыканта-фольклориста Сергея Старостина и актрисы театра и кино Татьяны Бондаренко — спектакль по сказкам С. Писахова «Морожены песни». «Театральный ковчег» из Сергиева Посада представит «Дядю Ваню», «Левендаль» из Санкт-Петербурга — «ППРРеступление и наКазанИе».

Работу по произведениям В. Солоухина «Черные доски», вошедшую в список номинантов премии «Золотая маска», покажет на фестивале Владимирский академический театр драмы, с автобиографическим моноспектаклем приедет актриса Дина Корзун, а закроет фестиваль спектакль московского «Театра на Трубной» «Однажды» в постановке Розы Хайруллиной. Московский драматический театр «Человек» покажет спектакль «Спасите Леньку».

Второй раз выступит Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна. Артисты привезут спектакль «Страсти по Торчалову» и покажут его дважды: второй раз — на сцене Златоустовского драматического театра «Омнибус».

Впервые на фестивале выступят Театр драмы Республики Карелия («Дунькино счастье») и пластический проект «Аппарат. Театр» и «Oddance театр» (спектакль «ШексПир»). Зарубежные коллективы привезут разноплановые работы: казахстанский русский драматический театр представит на фестивале пьесу Габита Мусрепова «Козы Корпеш и Баян Сулу», а коллектив из Туниса — дуэтный спектакль «Что-то еще» в жанре «черной» комедии.

Челябинский НХТ покажет недавнюю премьеру «Сны моего Отца» и моноспектакль А. Майера «Русский огонек», вошедший в лонг-лист «Золотой маски».

Спектакли будут проходить на пяти площадках: НХТ, Камерного театра, «Манекена», на малой и большой сценах Театра драмы.