В Челябинск доставили 45 новых музыкальных инструментов для Детской филармонии

Юным музыкантам купили трубы, флейты, саксофоны, скрипки и кларнеты

В Челябинске презентовали новые музыкальные инструменты, закупленные для Детской филармонии. Часть инструментов привезли в концертный зал имени Прокофьева, чтобы музыканты Большого симфонического оркестра оценили их качество.



На презентацию инструментов приехала супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Вместе с руководителем Юношеского симфонического оркестра Валерием Уткиным первая леди осмотрела скрипки и трубы и послушала, как звучат инструменты.

«Я горжусь тем, что у нас куплены эти инструменты, они одни из лучших в своем классе. Детям будет легко учиться. Следующую партию ждем в августе: в филармонию привезут рояли, электроорган, аккордеоны. Таким образом учреждение будет полностью обеспечено инструментами до открытия»,

— прокомментировала Ирина Текслер.





В Детской филармонии, которая откроется уже в следующем учебном году, детей будут обучать игре на инструментах, которых нет в музыкальных школах. В качестве преподавателей в филармонию пригласили музыкантов Большого симфонического оркестра. В их числе Заур Давлатшоев. Заур уже восемь лет играет на фаготе, он приехал в Челябинск из Екатеринбурга, где окончил консерваторию.



«Фагот — индивидуальный инструмент, он подойдет не всем. Нужны длинные руки, большие ладони. Весит инструмент порядка четырех килограмм, и поэтому играть на нем будет удобнее ребятам старше 14 лет. А вот хорошая дыхательная система не обязательна, даже наоборот, на духовых инструментов рекомендуют играть людям с астмой»,

— рассказал Заур.





Помимо фагота, в этом году в филармонии начнут учить играть на валторне и тубе. Как подчеркивает директор Детской филармонии Татьяна Денисова, главное условие поступления — обучение в музыкальной школе.

«Мы приглашаем к нам детей, которые закончили или учатся в музыкальных школах. Наша задача — предоставить возможность попробовать себя в роли взрослого музыканта»,

— пояснила директор Детской филармонии Татьяна Денисова.





В Детской филармонии открыт набор в пять коллективов: юношеский симфонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр, ансамбль аккордеонистов, студию эстрадного вокала и в концертный хор. Как сообщили в филармонии, на момент публикации материала на прослушивание подано около ста заявок.