В 2026 году Челябинск примет фестиваль цифрового искусства

Тематикой этого года станут время и пространство

В 2026 году в Челябинске пройдет пятый фестиваль «Игра. Цифра. Искусство». Частью события станет выставка современных художников. Она заработает осенью в ДК ЧТПЗ, сообщили организаторы.

Экспозиция запланирована с 4 по 13 сентября. На ней будут представлены не картины, а медиаинсталляции, арт-объекты, световые объекты, AR, VR, саунд-арт. Также фестиваль пройдет в еще одном уральском городе — Екатеринбурге. Там цифровое искусство будут показывать с 9 по 19 апреля в «Синара Центре».

«Игра. Цифра. Искусство» (12+) исследует человека средствами цифрового искусства. Его участники готовят выставку, зрелищную часть, проходят образовательную программу и занимаются научным исследованием. В этом году темой фестиваля стали время и пространство.

Сейчас организаторы собирают у художников, создающих произведения по направлениям видео-арт и архитектурный мэппинг, заявки на участие. Результаты отборы объявят 2 марта.

