В Челябинске открылась выставка цифрового искусства с котиками и панельками

«Страна. Связь. Технологии» говорит о культурном коде разных народов

В челябинском мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка современного искусства. Точнее, не просто современного, а футуристичного. Это экспозиция цифровых работ 18 художников из России, Аргентины, Швеции, Великобритании, Бразилии, Нидерландов, Индии, Азербайджана и США. С выставкой будущего познакомился корреспондент ИА «Первое областное».

«Страна. Связь. Технологии» — о культурном коде разных народов, ностальгии и немного о котиках. Каждый художник рассказывает о своей идентичности и традициях, но, несмотря на схожесть техник, делает это с помощью разных инструментов: через генеративную графику, нейросети или другие технологии.

Состав участников проекта сформировала команда независимого медиафестиваля НУР. С 2021 года он объединяет на своей площадке в Казани несколько сотен цифровых художников, перформеров и музыкантов. Участники НУР создают арт-объекты, медиаинсталляции и аудиовизуальные перформансы.

В Челябинске все работы расположили на мультимедийных экранах в длинном темном зале. Картинки складываются в некий лабиринт, в котором можно «залипнуть» и остаться. Взгляд приковывают движения цифровых полотен: вот на тебя смотрит девушка, будто сошедшая со страниц русской народной сказки, а вот перед тобой махнет пушистым хвостом белоснежный кот с крыльями.

Залы выставки очень отличаются друг от друга по духу. Где-то «картины» пиксельные, где-то идеальные, такие человеческие, будто снятые на видеокамеру. И настрой у работ тоже разный. Детям девяностых, к примеру, будет приятно залипнуть на ролик, в котором невидимый герой играет в SEGA. А плавно сменяющие друг друга расписные ленты отсылают уже к чему-то восточному.

Фантазия медиахудожников придумывает самые разные образы. Зрители видят цветы, девушек, закольцованные сюжеты, роботов в мире без людей. И родные панельки с ларьками у дома.

Выставка будет работать до 11 января (12+).