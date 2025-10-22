В 2025 году на время «Челябинской квартиральни» откроют двери 29 арт-мастерских

Их можно будет посетить 25 и 26 октября

В предстоящие выходные, 25 и 26 октября, в Челябинске пройдет новый сезон проекта «Квартиральня», на время которого местные художники открывают свои арт-пространства для посетителей, даже если создают полотна, коллажи или керамику прямо в квартире. В этом году к проекту присоединятся 29 творческих студий, рассказали 1obl.ru организаторы «Квартиральни».

В первый день, 25 октября, челябинцев позовут в гости 13 мастерских. Участниками проекта станут художница-керамист Лариса Депершмидт, работающая с линогравюрой Людмила Романова, Мария Латышева, Мария Акимова, Людмила Романова, дизайнер одежды Поля Дивика. Также откроются в этот день следующие площадки: галерея детского искусства «3+» Нади Шаровой, магазин «Союз» с коллекцией Натальи Брежневой, пространство «Коллажный округ», керамическая мастерская «Ква на камне», гончарная мастерская Fabrica, открытая мастерская имени А. Филатова «Цоколь». Есть и два уникальных события: художница Алиса Горелова покажет проект «Сад» в Larisa Depershmidt gallery, а хранители водонапорной башни на улице Воровского проведут экскурсию по своему пространству.

На следующий день челябинцев примут студия Taro фотографа-путешественника Максима Тарасова, мастерская «Ткем», пространство «саша. сажа», мини-галерея «Стеночка», мастерская Kat mosaic, Арт-академия, мастерская художницы Кати Зеленая Земля, локация ЦЕХ. Художниками —участниками «Квартиральни» также станут Илья Фролов, Ольга Антипина, Татьяна Каганец, Марина Алтухова, Евгения Комарских, Алиса Горелова, Гор Пиначян, Ирина Климина.

Мы спросили у соорганизатора «Квартиральни» Полины Суховой, на что челябинцам стоит обратить внимание в этом году. Девушка выделила семь мастерских и авторов: «Коллажный округ», водонапорную башню, проект «Сад», «Цоколь», Taro, пространство Кати Зеленая Земля и ЦЕХ.

Напомним, в прошлом году мы подробно рассказывали о мастерских Анастасии Вепревой, Макса Чайки, Никиты Морозова, а также Лены Никто-Никак и Полины Сырцовой.