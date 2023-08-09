Умерла актриса Вера Васильева

Народной артистке СССР было 97 лет

В Московском театре сатиры сообщили, что актриса Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Лауреат сразу двух Сталинских премий, I и III степени, и народная артистка СССР, она снялась в десятках фильмов и сыграла более 40 ролей на сцене.

Одна из первых крупных ролей актрисы — Настя Гусенкова в «Сказании о земле Сибирской». Всего фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, среди них такие, как «Свадьба с приданым», комедия «Звезда экрана», драма «Несовершеннолетние», комедия «Карнавал», мелодрама «Выйти замуж за капитана» и другие.

Вера Кузьминична участвовала в телеспектаклях, документальных проектах, а еще озвучивала мультфильмы.



И если вы вдруг не смотрели фильмы с Верой Васильевой, то голос ее все равно знаете: она озвучивала маму-медведицу во втором мультике про медвежонка Умку. Это вот пронзительное «Умка, куда же ты летишь?!» — это она.