Солист Челябинского театра оперы и балета Денис Прокопьев стал лауреатом II степени в Международном Музыкальном конкурсе имени Игоря Стравинского. Жюри отметило певца в номинации «Академический вокал».
Оценивали конкурсантов белорусский оперный певец Владислав Сулимский, китайская оперная певица Муя Вэнь, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Цветана Омельчук.
Возглавлял жюри главный дирижер и руководитель Михайловского театра Михаил Татарников. Голос Дениса комиссия назвала большим и красивым.