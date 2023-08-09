Солист Челябинского оперного театра занял второе место в международном вокальном конкурсе

Жюри в Санкт-Петербурге отметило «красивый и большой голос» Дениса Прокопьева

Солист Челябинского театра оперы и балета Денис Прокопьев стал лауреатом II степени в Международном Музыкальном конкурсе имени Игоря Стравинского. Жюри отметило певца в номинации «Академический вокал».

Оценивали конкурсантов белорусский оперный певец Владислав Сулимский, китайская оперная певица Муя Вэнь, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Цветана Омельчук.

Возглавлял жюри главный дирижер и руководитель Михайловского театра Михаил Татарников. Голос Дениса комиссия назвала большим и красивым.