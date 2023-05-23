Участники кулинарного шоу Первого канала приготовили в Челябинске метеориты и «челябсиков»

Новые блюда шоу «Повара на колесах» уже попробовали обычные горожане

В Челябинске прошли съемки одного из выпусков кулинарного шоу Первого канала «Повара на колесах». Шеф-повара известных ресторанов России колесят по стране на фудтраках, изучают местные специалитеты и достопримечательности, а потом готовят авторские блюда специально для выбранного города. Шоу для Челябинска снимали несколько дней. И сегодня на Кировке был, можно сказать, финал.

Два шефа — харизматичная Маруся Наумова (ресторан «Миндаль Кафе») и Алексей Алексеев (ресторан Futurist) из Санкт-Петербурга два дня изучали достопримечательности Челябинской области. Они прогулялись по Челябинску, побывали на Тургояке, посмотрели на стелу в честь метеорита в Чебаркуле, покатались на квадроциклах.

А 23 мая фудтрак шоу припарковался на Кировке. И повара прямо на мобильной кухне приготовили два блюда. Маруся Наумова приготовила белую рыбу, которую в шутку назвала «челябсиком». Специально для блюда Маруся захватила с собой авторские специи — оригинальную ароматную грузинскую траву джонджоли. Алексей Алексеев придумал «челябинские метеориты» — митболы с местным сыром моцареллой и соусом из пармезана. Дегустаторами новых блюд стали случайные прохожие, которые оказались в это время на Кировке.

Когда шоу про Челябинск выйдет в эфир, пока неизвестно.