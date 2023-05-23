Известный челябинский ресторатор Дмитрий Модестов набирает курс шеф-поваров

Возрастное ограничение — 38+

Дмитрий Модестов запускает проект, смысл которого в том, чтобы из поваров-любителей за два месяца сделать шефов. Возрастной ценз — 38 плюс, гендер не имеет значения, но желательно, чтобы кандидаты были женаты/замужем и с двумя детьми. Цель — научить лучших учеников готовить как в лучших ресторанах мира.

«Среди представителей этого поколения (38+) гораздо проще найти тех, кто воспитан советскими людьми. Им понятно, что такое ответственность, семья. Мы ищем людей, которые хотят реализовать себя в новом качестве», — пояснил Дмитрий Модестов нашим коллегам на радио «Бизнес ФМ».

Пока учатся, будущие повара будут получать среднестатистическую зарплату офисного сотрудника и учиться базовой работе на кухне. В случае успешной аттестации Модестов намерен взять их на работу в свой ресторан «Профессорский» с окладом 70 тысяч рублей в месяц.

«Там повара смогут продолжить обучение до бригадира смены, соус-шефа или сушефа с зарплатой от 80 до 120 тысяч. Работа на кухне — это четкая субординация. Это вопрос практики. Но для начала надо будет написать мотивационное письмо и рассказать свою историю. Это первый и самый важный этап, чтобы человека пригласить на собеседование», — прокомментировал Дмитрий Модестов.

Шеф готов взять на обучение семерых. Проект стартует сегодня, 23 мая. Подробности — в соцсетях ресторана «Профессорский».