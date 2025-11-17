Цветок, проросший сквозь асфальт: Зульфия Акчурина-Дзюба — про жизнь и служение театру

История преодоления

Есть люди, будто созданные из солнечного света. Даже их голос — теплый, с легкой улыбкой в интонациях... Именно такая она, Зульфия Акчурина-Дзюба — актриса Челябинского Камерного театра, чья жизнь — история о тихом, упрямом и непреклонном преодолении. В канун своего юбилея Зульфия Аслямовна поделилась своей историей с корреспондентом ИА «Первое областное».

По одной из версий, имя Зульфия переводится как «цветок». А в тюркской культуре цветы часто ассоциируются с жизненной энергией и красотой. И наша героиня — буквально олицетворение этих качеств.

«Хотя, честно говоря, в детстве цветочек я была больше тепличный. О сцене даже не мечтала, особенно глядя на папу. Вот он был очень артистичный, душа компании, на любом празднике стихийно становился тамадой, его даже хотели забрать в какой-то профессиональный театр, но папа не решился — стал водителем», — рассказывает Зульфия.

Но судьба настойчиво стучалась в ее дверь:





«Ну а как еще расценить случай, когда одноклассник внезапно говорит, мол, а у нас вот в авиационном институте есть народный театр. Не хочешь показаться? Я пришла — там все взрослые. Но режиссер так внимательно отнесся ко мне — девчонке».

И дал ей роль... уборщицы. Но Зульфия была в восторге. Говорит, ни капельки не разочаровалась, что это была не роль, например, принцессы:

«Что вы! Просто быть на сцене — это, оказалось, такой восторг! Помню, после спектакля я, не снимая платья, пришла домой, упала плашмя на диван — от счастья и усталости. И думала: „Боже мой, это было так интересно! Я так устала, но как же здорово. Просто какое-то другое измерение“».

Ее путь не был устлан розами. Были и неудачи — в институт на кукольное отделение не поступила. Впрочем, понятно почему — говорит, что она — уже артистка! — относилась к кукольникам несколько свысока и на экзаменах — будто делала одолжение членам приемной комиссии:





«А все ж считывается, даже если ты внешне вроде и все правильно делаешь...»

Но и тут проявился характер. Ага, не взяли в кукольники — а я стану! И пошла реквизитором в кукольный театр. И это в очередной раз перевернуло ее мир:

«Я попала на спектакль „Белый пароход“ по Айтматову — с большими куклами, у меня ком в горле стоял, потому что это было поразительно. С куклами — и такая глубина! Вот тогда я признала: это — тоже искусство».

Жизнь проверяла ее на прочность снова и снова. Переезд в незнакомый Челябинск, десять лет в жуткой коммуналке («соседи с топорами бегали»), уход мужа из театра... Но сквозь все эти трещины упрямо пробивался ее свет. И она все-таки полюбила Челябинск. Нет, не за красоту, но благодаря зрителям и своим коллегам — «каждому благодарна, люблю, обожаю всех».









Пройти через все это и не ожесточиться помогла ее жизненная философия, простая и мудрая: «Я — наоборот. Все делаю на преодолении». Не умела — научилась. Боялась — сделала. Не давали роль — так влюбилась в материал, что буквально вымолила ее.

«И режиссеры, видя эту мою жажду, доверяли — и чеховскую Аркадину, и властную Мурзавецкую, и трогательную Вареньку Доброселову*. И это доверие тоже не перестает меня удивлять. Ух, как я тогда стараюсь, когда его вижу. И из этого изначального доверия у меня, как зернышко, прорастает эта роль», — говорит Зульфия.

Она и сегодня растет над собой, благодарная за каждую возможность. И жизнь продолжает ей эти возможности давать. Совсем недавно ее, уже опытную актрису, ввели на роль в новом спектакле «Я — Метеорит»:

«Играю бабушку Марту — очень волнительно, потому что Леночка (Елена Мальцева-Корзухина. — Прим. авт.) так хороша в роли, так ее проживает! Очень хочется не подвести».

А на вопрос, ждет ли она новых ролей, Зульфия цитирует режиссера: «А вы что сделали для того, чтобы меня удивить?..» и заверяет: готова и будет удивлять.





Впрочем, сейчас артистка не только играет, но и учит детей в театральной студии, считая это своей миссией:

«Когда у них что-то получается, прорастает — ты радуешься этому», — и в ее глазах зажигается тот самый свет, который видят и ее юные ученики.

Да, она сентиментальна и легко может расплакаться от хорошего фильма или воспоминаний. Но эти слезы — не слабость, а свидетельство того, что сердце ее не очерствело. Оно по-прежнему отзывается на красоту, талант и доброту.

Да даже о жизненных бурях она говорит словно о прошедшем дожде, после которого солнце светит только ярче. И это ее солнце — ее улыбка, ее свет — согревает всех, кто находится рядом.





Еще по одной версии, имя Зульфия означает «очаровательная». И глядя на эту улыбчивую, светлую женщину, понимаешь, что это значение имени тоже верно. В ней есть какая-то особенная, теплая и прочная очарованность жизнью, несмотря ни на что. Настоящий цветок, проросший сквозь асфальт.

*Ирина Аркадина — одна из центральных героинь пьесы А. П. Чехова «Чайка».

Меропия Мурзавецкая — персонаж комедии А. Н. Островского «Волки и овцы».

Варвара Доброселова — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди».