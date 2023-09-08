Татьяна Предеина и Сергей Александров станут моделями в День города в Челябинске

Воспитанники художественной школы будут рисовать деятелей культуры прямо на Кировке

«Работы ребят будет оценивать профессиональное жюри, куда войдут преподаватели ЮУрГИИ, эксперты живописи и рисунка. По окончании конкурса будут подведены итоги в трех возрастных категориях и вручены дипломы. А легенды, участвующие в пленэре, подарят „Приз зрительской симпатии“ лично от себя автору понравившейся им работы»,

— рассказала директор Детской художественной школы искусств Елена Бетехтина.