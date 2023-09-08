9 сентября, в День города, на Кировке состоится массовый пленэр с участием воспитанников Детской художественной школы искусств Челябинска и их педагогов. Он получил название «Легенды Челябинска» и состоится впервые.
Суть творческого проекта в том, что 85 юных художников одновременно сядут за мольберты, а пять известных жителей города на два часа станут для них моделями. Специально для Первого областного информационного агентства организаторы раскрыли их имена: главный художник Камерного театра Сергей Александров, солистка Театра оперы и балета Галина Зайцева, балерина Татьяна Предеина, актер театра «Манекен» Сергей Овинов и директор Камерного театра Павел Михайлов.
Задача воспитанников художественной школы — сделать зарисовку фигуры человека. За это время их педагоги сделают пять портретов наших знаменитых деятелей культуры и искусства.
«Работы ребят будет оценивать профессиональное жюри, куда войдут преподаватели ЮУрГИИ, эксперты живописи и рисунка. По окончании конкурса будут подведены итоги в трех возрастных категориях и вручены дипломы. А легенды, участвующие в пленэре, подарят „Приз зрительской симпатии“ лично от себя автору понравившейся им работы», — рассказала директор Детской художественной школы искусств Елена Бетехтина.
Каждой из пяти знаменитостей, которые будут позировать на Кировке, подарят профессиональный портрет, который тут же вставят в рамку. За работой взрослых и юных художников можно будет наблюдать свободно. Начало акции в 11:30 на площади у главпочтамта, 0+.
Главные события Дня города мы собрали в отдельной афише. Все развлечения на выходные — здесь.
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