На запуск трех праздничных салютов мэрия Челябинска потратит 4 млн рублей

В небо города взлетят панорамные и многоуровневые фейерверки

В Челябинске 1 и 9 Мая и в День города в сентябре проведут праздничные салюты. Их организатором станет местная компания «Фейерверк». Она победила в аукционе администрации города как единственный участник, сказано на сайте госзакупок. На запуск салютов из бюджета Челябинска направят почти 4 млн рублей.

Фейерверки в Праздник весны и труда, День Победы и на 286-летие Челябинска будут запускать на набережной реки Миасс в 22 часа. Продолжительность составит от 10 до 12 минут, отмечается в техническом задании.

Салюты во все праздничные дни должны быть панорамными, непрерывными, многоуровневыми и с набором разнообразных пиротехнических эффектов. Зрители увидят «кометы», «короны», «ромашки», «хризантемы», «пионы», «разноцветные хвосты», «сферы» и «цветочную волну». После каждого фейерверка подрядчику нужно будет навести порядок на территории, где проводился запуск. Аванс за организацию салюта не предусмотрен.

ООО «Фейерверк» зарегистрировано в Челябинске в апреле 2002 года, следует из данных базы «СБИС». В 2020-м чистая прибыль компании составляла 447 тыс. рублей. Фирма приняла участие в 168 аукционах, несколько раз проводила салюты в День города и День Победы в Челябинске. Кроме того, компания получала контракты на организацию фейерверков в Свердловской, Томской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.