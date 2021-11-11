Олег Митяев не приехал на Ильменский фестиваль в Челябинскую филармонию

На концерте вместо него выступают Виктор Третьяков и Леонид Сергеев



Вечером, 11 ноября, в зале им. Сергея Прокофьева начался Ильменский фестиваль. Как сообщили организаторы фестиваля, Олег Митяев не смог приехать на мероприятие. Изначально планировалось, что он выступит в третьем отделении вместе с другими музыкантами. Причину, по которой главная звезда Ильменки не смогла присутствовать на фестивале, организаторы не называют.



«Олег Митяев не сможет приехать по экстренным причинам. Зато на фестивале в этом году выступают российский певец Леонид Сергеев и заслуженный артист РФ Виктор Третьяков», — сообщила организатор «Ильменского фестиваля» Мария Гришина.

Перед началом программы в холле Челябинской филармонии устроили перформанс. Молодые люди в свитера и с походными рюкзаками за плечами расселись на ступеньках и поют под гитару, то и дело поглядывая в смартфоне текст и аккорды. «Мы ждем поезда, чтобы он нас отвез на Ильменку», — объясняют ребята.

У дверей в зал стоят проводницы — девушки в форме железнодорожниц. Когда поезд наконец-то прибыл, всех приглашают пройти в концертный зал. Зрители рассаживаются по местам, проводницы разносят чай в подстаканниках и конфеты.

После программа начинается. В первом отделении «Лесная сцена» выступают трио врачей «7 бригада», шансонье Анатолий Киреев и молодой музыкант из Снежинска Данила Абдракипов.

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