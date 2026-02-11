Спектакль «Калечина-Малечина» заставил челябинцев захлебнуться слезами

Инсценировку романа Евгении Некрасовой привезли на фестиваль «ЭХО БДФ»

Я не плачу над спектаклями. Над видео с котиками из приютов — да. Над фильмом «Собачья жизнь» — тоже да. Но над спектаклями нет. Видимо, современный мир так воспитал, что слез на истории, придуманные и поставленные кем-то, уже не остается. На «Калечине-Малечине» я начала рыдать еще в первом акте.

***

Евгения Некрасова написала роман «Калечина-Малечина» в 2018 году. Няганский театр юного зрителя поставил «Калечину-Малечину» в 2023 году. Спектакль докатился до Челябинска 10 февраля 2026 года и стал частью фестивальной программы «ЭХО БДФ». Без лишних слов — обзор спектакля, показанного в Молодежном театре, от корреспондента ИА «Первое областное».

Катя невыросшая. Это значит, что она ходит в школу, не может пользоваться газовой плитой (вдруг забудет выключить) и не имеет карманных денег, чтобы купить себе то, что хочет. «Вырастешь, начнешь зарабатывать — будешь покупать что угодно» — знакомая фраза, да? Кажется, многие, как и Катя, слышали ее в детстве. А еще невыросшую Катю можно ссылать на лето в детский лагерь, думая, что такое нравится детям. Катя живет в лилипутском городе и каждый день видит, как ее родители уезжают на работу в соседний гулливерский город, а возвращаются подавленными и раздраженными. Ее родители — выросшие. И цепляющаяся к каждой мелочи учительница тоже выросшая. А вот одноклассники — невыросшие. Такое вот деление.

Как вы поняли, главная героиня истории — школьница Катя. Она живет в начале нулевых, когда телевизоры уже в каждом доме, есть интернет, а вот сенсорными телефонами пользоваться может не каждый. Она существует в гиперболизированном коконе из разочарований, тоски и ненужности: отец только орет и говорит, как она его разочаровала, матери она безразлична, одноклассники постоянно задирают, а единственная подруга чуть что — готова поднять Катю на смех. Девочка Катя не обладает особыми талантами, уроки делает через пень-колоду. Единственное ее хобби — лежать по вечерам и рассматривать разводы на потолке, которые сливаются в животных, людей, города. Или же повторять придуманную ею считалку «Катя катится-колошматится».

Катя в очередной раз не делает домашнее задание, и учительница ей говорит: «Можешь идти домой, все, отучилась. Мы переводим тебя в школу за углом, где учатся дети с задержкой в развитии». Девочке ничего не остается, как пойти домой. И там она встречает кикимору. Антракт.

В антракте зрители перешептываются, переговариваются. От одних челябинцев слышишь — «Дети жестоки», от других — «У меня было точно так же в школе». Тема школьного буллинга задевает многих. Раздаются три звонка, и эта взбаламученная толпа рассаживается обратно на свои места. Тяжелые воспоминания разворошены, но люди не знают, будет ли в истории показано, как выйти школьникам из этого ужаса.

Второй акт. На сцене Катя и кикимора — домашняя барабашка, которая крадет вещи, рисует помадой на зеркалах и ненарочно подставляет Катю. Школьница решает показать это чудище учительнице и оправдать себя: она действительно делала домашние задания, но неизвестное существо их портило.

Дальше все разворачивается стремительно. У школы кикимора резко нападает на обидчиков Кати и вгрызается в них своими когтями, разрывает, царапает. Не убивает, но калечит. Смотря на своего чудного защитника, Катя решает отправиться на дачу и попробовать забрать деньги за половину дома у соседа дяди Юры. Вдруг этим поступком она заставит родителей любить ее?

Кате действительно удается забрать часть денег с помощью кикиморы (предварительно пережив отвратительную сцену приставаний взрослого мужчины). Вот только отец даже не заметит, что дочка добыла несколько тысяч рублей, он будет орать и таскать ее за волосы за то, что девочку хотят перевести в коррекционную школу.

«Вам никогда не казалось, что, когда в глазах копятся слезы, стены начинают шататься?» — задается вопросом Катя. Под конец спектакля у половины зрителей шатаются стены. И все время слышно непрекращающееся шмыганье носом. Спектакль заканчивается хорошо. Но мы еще не рассказали о главном режиссерском ходе, который заставляет зареветь через первые минут 30 от начала постановки.

Автором инсценировки и режиссером «Калечины-Малечины» стала Сойжин Жамбалова. И она решила добавить одну маленькую, но сильную деталь. Во время спектакля актеры по очереди выходили на сцену и начинали рассказывать свою историю из детства.

«Меня зовут Александра Казанцева, я училась в гимназии Екатеринбурга, где были мажоры. Я мажором не была. Уменя самой первой в классе произошло взросление: резко выросла грудь, сильно прибавился вес. Меня дразнили шарпеем. Я до сих пор не люблю эту породу собак. Однажды мальчик из школы пытался закопать меня в снег, мама увидела это и впервые заступилась за меня. Она потом разговаривала с моими обидчиками. Но почему она так и не перевела меня из этой школы, я до сих пор не понимаю», — рассказывает Александра со сцены. После ее слов звучат надрывные аплодисменты.

Перед началом работы над спектаклем режиссер попросила актеров поделиться их тяжелыми историями из детства, связанными со школой, издевательствами, родителями, смертями. Так в историю писательницы Евгении Некрасовой вклинились судьбы реальных людей. Кто-то рассказывал, как ходил к папе в тюрьму. Кто-то — как сам издевался над другими детьми. Исполнительница главной героини, Мария Васильева, уже в самом конце спектакля рассказала, как мать после развода запрещала ей общаться с бабушкой по отцу. Как Катя плакала, что у ее молодой бабушки случился через время инсульт. И как незнакомая женщина сообщила ей о смерти самого дорого человека — отец и дед решили не звонить, потому что были уверены, что мать не пустит Машу на похороны. На этом моменте слышны всхлипы из зала, а половина зрителей трет глаза. И автор этой публикации в том числе.

«Нас просили вспомнить истории, которые нас триггерили, были больнючими. Это было нужно для того, чтобы произошла терапия со зрителем: мы бы выговорились и стало бы легче. Режиссер выбрала несколько историй и расставила их в спектакль. На первой репетиции она сказала, что, если захочется плакать — это нормально. Конечно, мы все плакали. Но самое классное — что и Сойжин рассказала свою историю», — говорит актриса Александра Казанцева.

В 2024 году мы писали, что привезенный на фестиваль «Соломенный жаворонок» спектакль о школьном буллинге «Удачи, Марк!» нужно показывать подросткам. «Калечину-Малечину» нужно показывать взрослым. Особенно тем, у кого сейчас ребенок учится в школе. И жаль, что в Челябинске постановку сыграли лишь раз. На поклонах зрители кричали артистам: «Приезжайте еще!» Хочется сказать: «Приезжайте — будем реветь взахлеб снова».