Буллинг, абьюз и насилие в семье: какими темами заманивать подростков в театры

Ответ знает Вологодский театр кукол «Теремок»

Критики фестиваля «Соломенный жаворонок» еще не посмотрели и пятую часть всех привезенных постановок, а зрители уже определили своего фаворита — спектакль «Удачи, Марк!» Он произвел небывалый фурор. Чем же цепляет мюзикл Вологодского театра «Теремок»?

Хоть возрастной ценз и 12+, нет вопросов, почему «Марка» привезли на фестиваль кукольных спектаклей для взрослых. Зрители в зале (люди «за дцать») и поулыбаться, и поплакать успели. Просто история близка каждому, у кого была травля в школе. Не обязательно буллили именно вас. Может быть, кого-то другого.

Главный герой спектакля Марк из небогатой семьи. Мать работает на пяти работах, чтобы прокормить родных и заплатить за частную школу сына. Только вот она не сильная и независимая, а слабая и зависимая. Отчим-скуф по кличке Лось не работает, сидит дома, играет в плойку на троне-унитазе и самоутверждается путем рукоприкладства — бьет пасынка и жену. Они же не могут дать сдачи, лузеры.

Семья меняет восьмой по счету город. Марка ждут новые соседи, двор, школа. Главный герой быстро понимает, что ничего необычного на районе не увидит: тут, как и везде, скандалисты-соседи, зовущие всех наркоманами бабушки и стаи бродячих псов под окнами.

«Это худший район в моей жизни», — думает Марк, еще не зная, какая у него школа.

А школа, на первый взгляд, очень приличная, даже волшебная: в туалетах нет пацанов с вейпами, девочки не дружат против подруги в очках. Да и директор — этакий микс короля Джулиана, Лоракса и умпа-лумпы, съевшего волосатую ириску. Все весело, беззаботно и с музыкой (ну, да, мюзикл же). И даже та самая англичанка из мемов тут есть...

Девиз учебного заведения: «Не забудь в школу свой внутренний мир». И еще: «Мы растим лидеров». Такой вот оплот зумерских мечтаний: никаких наездов на детей (они же все-таки личность!), никаких классических уроков, зато много слов о равноправии, толерантности и еще чего только не. Прямо рай для современной осознанной молодежи. Вот только Марк быстро понимает, в чем здесь подвох: с парнем из бедной семьи юные мажорчики дела не имеют. Герою быстро объясняют, что здесь на кортах не сидят и семки не грызут, здесь каждый живет по принципу «у папы бабки, а у меня лапки». Ожидаемо Марк становится аутсайдером.

Что сделать, чтобы тебя приняли? Отчим пытается научить кодексу настоящего мужика: избей всех да и дело с концом. Марк поступает хитрее. Как подмять под себя коллектив? Надо просто подмять его лидера.

Сначала герой тренируется на англичанке — всю такую крутую даму в брендовой одежде он прилюдно называет любительницей пали с Алиэкспресса и отставшим от жизни бумером: «Ну кто еще сидит в „Вк“, когда все давно в „Телеге“? И как можно все еще играть в ферму?»

Затем также ловко Марк убирает со своего пути главного альфача школы Дена и отбивает его девушку Дину. Вот только все выходит из-под контроля: Марк перестает видеть границы, вся школа для него — рассадник лицемерных сволочей, которых и прилюдно унижать не грех. Даже Дину, в которую вроде бы поначалу влюбился по-настоящему, отталкивает с издевками. Да, Марку тяжело жить без Нью-Йорков, летних лагерей в Швейцарии и возможности купить все, что пожелаешь. Но тут и Дина раскрывается: мол, богатые чувствуют себя куклами в клетке, за них все решают по жизни, остается только делать вид, что ты идеал и папочка за тебя всех порвет. Но таких куколок Марк терпеть не хочет.

И вот происходит непоправимое: главный герой снимает на камеру милый любовный диалог Дена и Дины и рассылает одноклассникам. После пережитого позора Ден сбегает и бесследно пропадает. Ищут родители (которые, оказывается, боролись за первые вздохи сына, боролись за его жизнь и дали себе слово — родной никогда ни в чем не будет нуждаться, пусть хоть избалуется сильно, лишь бы продолжал дышать), ищет милиция... Ну что, Марк? Не боишься статьи 110 УК РФ? Доведение до самоубийства называется.

Мюзикл для подростков. А потому заканчивается все хэппи-эндом. Ден находится, все прощают друг друга, задумываются над своим поведением, а мать Марка выгоняет сожителя из дома. Но финал нельзя назвать предсказуемым, оттого он выглядит очень органично.

«Удачи, Марк!» выполнен в лучших традициях американских фильмов о старшей школе, диснеевских комедий и даже навевает вайбы (ну не удержалась от этого модного словечка, идеально подходит под настроение спектакля) «Классного мюзикла». Кажется, что вот оно — новое слово в искусстве для школьников. Вместо классных часов о вреде буллинга сводите параллель в театр на «Марка» — они и посмеются, и себя узнают.

Я училась в гимназии, где были и мажоры, которых отдавали в школу уровнем повыше близлежащих, и обычные дети, которых отдавали «по прописке». Я видела, как за кроссовки с поддельными логотипами травят. Я видела, как самый сильный в классе доводил тех, кого считал слабым и недостойным. И как другие не могли ему возразить. Я знаю, как в престижных лицеях могут отпинать одноклассника за значки на портфелях со словами: «Фу, девчонка что ли?» У кого-то в школах это проходит жестче, у кого-то мягче, но это социальное разделение на сильные-слабые и богатые-бедные будет всегда. Самое страшное, что детям от этого никуда не деться — одни не понимают, в чем виноваты, вторые не принимают «недостойных».

«Марк» — яркий показатель, что на буллинг отвечать буллингом — плохая затея. Трагедии в школах, к несчастью, происходят. И в театре Вологды хотя бы придумали, как показать детям, что это может закончиться очень серьезно и не стоит доводить до крайности, как бы сильно не хотелось отомстить.

К тому же «Удачи, Марк!» — яркий, мемный и пестрящий молодежным сленгом. Он не оставляет ощущения «кринж, бумеры пытаются сделать спектакль, в который можно вкрашиться, подражая нам» (перевод: ужас какой, взрослые пытаются сделать что-то крутое, говоря якобы на нашем языке).

Часто слышу от друзей про какие-то зарубежные фильмы: «Тут прям повесточка». Это когда режиссер, например, специально вводит много темнокожих героев. «Марк» тоже актуальный, он соответствует общей моде, но смотрится органично. После его просмотра ты понимаешь: так должен выглядеть современный спектакль для детей. Отправляйте на него классами от 13 лет и старше. Детям скучно на классике (помню же, как это было со мной), но на ожившем почти диснеевском мюзикле они научатся любить театр.