Создатели книжного магазина Utopia в Челябинске открыли творческую мастерскую

Творческое пространство откроется в кластере Svoboda2

Создатель независимого книжного магазина Utopia (закрылся в 2022 году) Илья Пронченко запустил в Челябинске новую площадку — открытую мастерскую в арт-кластере Svoboda2. Там будут проводить творческие встречи, сборы исторического кружка, выставки и небольшие вечеринки.



«Мастерская существовала давно, но сейчас мы готовы перевести в формат доступности для желающих точки обучения, коллективного деланья, небольшого выставочного пространства и, конечно, тусовок. Я все так же считаю, что в нашем городе есть дефицит интеллектуальных, творческих точек и „мест сборки“», — пишет Илья в своем телеграм-канале.

В сентябре в мастерской хотят запустить несколько курсов обучения: по работе с керамикой и печати самодельных журналов — зинов.

Это второй проект Ильи Пронченко с постоянной площадкой. Прошлый проект, книжный магазин с редкими книгами, закрылся из-за роста цен в 2022 году.