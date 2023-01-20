«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов убрать из продажи контрафактных Чебурашек

На Ozon и Wildberries без лицензии продают игрушки с персонажами студии

Студия «Союзмультфильм» обратилась к интернет-магазинам Ozon и Wildberries с требованием убрать из продажи контрафактные копии Чебурашки. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на «Союзмультфильм».



За год мониторинга «Союзмультфильм» более 6 тысяч раз обнаружил незаконное использование образа любимого детского персонажа. Права на использование образа Чебурашки принадлежат киностудии, поэтому производить атрибутику с ним можно только с разрешения правообладателя.

Отметим, что с выходом в кинопрокат нового фильма «Чебурашка» контрафактных товаров в интернет-магазинах стало больше, а цены на игрушки и атрибутику с персонажем Эдуарда Успенского сильно выросли.