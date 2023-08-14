Солисты челябинского театра приняли участие в шоу «Большой балет»

Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев выступили на конкурсе канала «Культура»

Ведущие солисты Театра оперы и балета им. Глинки приняли участие в конкурсе «Большой балет» телеканала «Культура». Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев снялись в реалити-шоу, участники которого исполняют сложнейшие партии классического балета и современные хореографические этюды перед строгим жюри. Вместе с ними — еще несколько пар артистов со всей России и даже Кубы.

«Большой балет» — это первый подобный конкурс на российском телевидении. Ведущими нового сезона стали народная артистка России, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова и заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб. В составе жюри, которое предстояло покорить челябинским солистам, — народные артисты СССР Габриэла Комлева, Олег Виноградов; народные артисты России Мария Александрова и Фарух Рузиматов.

«Было довольно сложно постоянно находиться перед камерами. Нас снимали и когда мы разогревались, и когда проходили репетиции. Этот проект дал многое, мы смогли получить полезные советы от высочайших профессионалов из мира балета», — рассказывает Кубаныч.

На протяжении всех съемочных дней наших солистов сопровождала их наставник, педагог-репетитор, народная артистка России Татьяна Предеина. Премьера пятого сезона «Большого балета» с участием челябинских артистов состоится в конце этого года или в начале 2024-го.