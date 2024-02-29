Солистов челябинского театра покажут в шоу «Большой балет»

Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеева увидят зрители со всей страны

Премьера программы «Большой балет», в которой приняли участие ведущие солисты Театра оперы и балета имени М. И. Глинки, состоится 9 марта на телеканале «Россия-Культура». О дате выпусков шоу сообщили в пресс-службе театра.

Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев снялись в реалити-шоу еще в прошлом году, а в марте челябинцы смогут следить за успехами артистов. Прославленный телевизионный конкурс призван помочь танцорам со всей страны заявить о себе. За выступлениями молодых артистов наблюдают профессионалы: народные артисты СССР Габриэла Комлева и Олег Виноградов и народные артисты России Мария Александрова и Фарух Рузиматов.

Первый выпуск шоу покажут 9 марта на канале «Россия-Культура». Шесть последующих будут выходить по субботам.