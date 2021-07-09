«Скинемся по 200 рублей и устроим мини‑MUCH»: в Челябинске собирают деньги на фестиваль искусств

А если дадут грант, то приедет Иван Дорн!

Музыкант Альфред Генгер в третий раз пытается заполучить грант на проведение трехдневного фестиваля искусств MUCH в Челябинске. Параллельно продюсер объявил фестиваль народным и запустил сбор средств на краудфандинговой платформе.





«Когда нам отказали в грантах, я был очень рад поддержке друзей, знакомых и совсем незнакомых людей, так или иначе связанных с творческим миром Челябинска. Люди предлагали помощь, готовы были скинуться деньгами и просто писали очень важные и теплые сообщения. Поэтому я решил, что MUCH должен стать народным фестивалем, открытым для всех. А уж в каком формате он пройдет — узнаем совсем скоро», — рассказывает Альфред Генгер.

Для справки: Фестиваль MUCH — культурный бренд Челябинска и авторский проект музыканта Альфреда Генгера. Творческая тусовка выросла из крошечных камерных концертов Freddie’s friends сначала до фестиваля за сто тысяч рублей (из которых 70 тысяч ушли на аренду стульев), а потом до масштабного творческого праздника на нескольких площадках, где выступали художники, перформеры и музыканты, показывали кино, модное дефиле и концептуальные арт-объекты.

MUCH должен был состояться в Челябинске в августе: 3 дня, 30 площадок, 350 художников живописи, 200 музыкантов, почти 90 диджитал-художников и 22 скульптора-инсталлятора. В программе — выставки, лектории и образовательные классы, ток- и talk-шоу, необычные спектакли и концерты. Обсуждался даже приезд топовых звезд — Ивана Дорна и группы Little Big.





Фестиваль получил поддержку от города еще два года назад. Но из-за пандемии творческое событие перенесли, а бюджет перераспределили. И теперь для MUCH нужен грант. В конкурсе общих президентских грантов проекту пришлось соперничать с социальными инициативами. А жюри, которое распределяет средства от Министерства культуры РФ, посчитало затраты на фестиваль несопоставимыми с уровнем города. Если переводить на язык цифр, Минкульт уверен, что 3,5 миллиона рублей на фестиваль для Челябинска — слишком много.

«Нам в Минкульте дали высокую оценку работе команды, подтвердили, что фестиваль уникален и нужен. Но денег нужно слишком много, по их мнению», — качает головой Альфред Генгер.

При этом для подготовки фестиваля уже заряжены партнеры — театры и выставочные комплексы, музыканты, художники, типографии и кафе. Творческая тусовка Челябинска верит во Фредди и его MUCH, потому что все помнят и любят «слепые» концерты, необычные инсталляции, волшебные колыбельные для детей, артхаусное кино и музыкальные шоу.





Шанс на большой бюджет по-прежнему остается. Буквально в июне начался прием заявок в конкурсе за новые президентские гранты, на этот раз исключительно культурные. Новый фонд так и называется — Президентский фонд культурных инициатив. Прямо сейчас Альфред Генгер готовит заявку, и это будет уже третья попытка сделать очень крутой MUCH.

«Я проведу MUCH в любом случае. С бюджетом будет грандиозно. Без бюджета будет сложно, и придется отказаться от многих крутых идей! Если в моем распоряжении будет только сумма, собранная краудфандингом, значит, мы сделаем трехдневный фестиваль на одной площадке. Интересный, необычный, с постоянно меняющимися перфомансами. А если и с краудфандингом не выйдет, тогда я просто сделаю mini-MUCH для своих, тысяч за сто. Тем более что такой опыт у меня уже есть. И я теперь знаю, как не потратить половину этого бюджета на стулья», — смеется Фредди.

Поддержать фестиваль можно на платформе Planeta.ru. Если сумма будет собрана, Челябинск в сентябре ждет уникальный четырехдневный сейшен, 96 часов непрерывного погружения в искусство. Если нет — камерная тусовка самых увлеченных людей.





И это будет последний MUCH для Челябинска. Проект уже готовы воплотить в Тюмени. Там за него схватились не только творческие площадки, музыканты и художники — в деле и администрация города.