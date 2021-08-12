Семь необычных культурных проектов Челябинской области, которые претендуют на президентский грант

Деньги просят на халяльную поликлинику, перформанс на Айских притесах и скульптуру пеликана

В Сети опубликовали список заявок на грант от Президентского фонда культурных инициатив. В этом году впервые на грант могли претендовать не только некоммерческие организации, но и «свободные художники» — индивидуальные предприниматели.

Общая сумма грантов — 3,5 миллиарда рублей. Гранты выдают на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативной индустрии. Всего на конкурс зарегистрировали 12 460 заявок, 146 из них из Челябинской области. Журналисты ИА «Первое областное» изучили список заявок от южноуральцев и выбрали несколько необычных проектов.

Иммерсивный перформанс на Айских притесах

Антон Лапков хочет организовать театральное шоу у Айских притесов. Проект называется «Притесы. Тайна лунного отражения». Для представления приобретут надувные декорации, моторные лодки, шатры, специальные опускающие механизмы, световое оборудование и другую технику. По словам Антона, подобных проектов в России еще не было.

«Каменное полотно Айских притесов так и просится стать массивной декорацией к совершенно грандиозному зрелищу. Это зрелище мы и придумали. На лодках, катамаранах и других подходящих судах зрители поплывут по реке Ай навстречу нашему представлению, наполненному самыми прогрессивными техническими решениями»,

— прокомментировал режиссер Антон Лапков.





Антон занимается организацией «театра в наушниках» на природе. Он организовывал ночной иммерсивный спектакль в детском лагере «Уралец», проводит театральные тимбилдинги и корпоративы в горах, устраивал представление на территории «Сонькиной лагуны». Режиссер считает, что его команде по силам организовать театральное шоу на притесах. Но для этого потребуется более 20 миллионов рублей.

Фестиваль видеопоэзии

Двадцать процентов заявленных проектов из Челябинской области посвящены проведению различных форумов и фестивалей. Некоммерческая организация «Культурный центр „Век“» из Магнитогорска участвует в конкурсе с пятым фестивалем видеопоэзии «Видеостихия-2022».

Видеопоэзия — это вид искусства, где соединено поэтическое слово и короткометражное кино. По мнению организаторов фестиваля, подобный формат помогает популяризировать поэзию.

«Сознание современного человека все больше визуализируется, и поэзия в своем традиционном вербальном формате просто не имеет шанса пробиться сквозь клиповость, „картиночность“ восприятия молодого человека. С помощью видеопоэзии ей не только удается это сделать, но и раскрыть себя с неожиданной стороны»,

— пишут в заявке организаторы.

Запрашиваемая сумма на организацию — 1 миллион 177 тысяч рублей.

Танцевальный фест в честь Челябинского метеорита

Еще одно интересное мероприятие хочет провести Екатерина Галанова — руководитель танцевальной студии Deep Vision. Она подготовила проект международного танцевального фестиваля Meteorite Dance Festival. В планах привезти на фестиваль известных хореографов со всей России и зарубежных специалистов, чтобы провести танцевальные мастер-классы. По мнению заявителя, такие занятия особенно важны для молодых танцоров.

«Из-за сокращения количества мастер-классов от разноплановых педагогов возникает „творческая замкнутость“, когда людям приходится черпать некачественную и устарелую танцевальную информацию из различных источников, вследствие чего происходит отставание от современных тенденций развития танцевального искусства», — пишут в заявке.





На организацию события Екатерина просит порядка 460 тысяч рублей, с учетом софинансирования на аналогичную сумму.

Скульптура пеликана

Для поселка Строителей на территории Миасса предложили сделать бронзовую скульптуру в виде пеликана. Скульптор Максим Ведерников хочет установить арт-объект на центральной улице поселка, где находится масса детских учреждений: детский дом, спортшкола, библиотека, бассейн. Проект называется «Пеликан — символ учителя».

«Существует легенда о том, что пеликан способен жертвовать собой ради своего потомства. Поэтому еще с царских времен эта птица является символом педагогики. Не все знают про этот символ, и здорово, если у людей возникают вопросы. Тогда начинают „гуглить“ и знакомятся с легендой», — рассказал журналисту ИА «Первое областное» Максим Ведерников.

Эскиз проекта уже готов: пеликан в окружении птенцов в случае победы поставят на гранитном постаменте. Высота скульптуры будет 2—2,5 метра. Запрашиваемая сумма — 1 265 360 рублей.





Скульптор Максим Ведерников

Халяльная поликлиника

В разделе «Стартапы в области культуры, искусства и креативной индустрии» опубликована заявка на проект для медицинской халяльной поликлиники «ШИФАХАНА имени Ибн Сина» в Челябинске. В халяльных поликлиниках оказывают медицинские услуги в соответствии с канонами ислама. Например, для лечения пациентов используют лекарства, которые не содержат спирта и кровь животных. Грант в размере 25 миллионов рублей нужен на закупку медицинского оборудования, в том числе аппарата УЗИ.

Автобус искусств для школьной филармонии

Школа искусств Верхнего Уфалея подготовила проект ART&BUS #искусствоподрукой. Школьная филармония готова гастролировать по Нязепетровскому и Каслинскому районам, чтобы устраивать концерты в больницах, детских домах и домах ветеранов. Грант просят на покупку автобуса, пошив костюмов и организационные мероприятия. Запрашиваемая сумма — 3 620 264 рублей.

Выставка о засекреченной лаборатории

Снежинский городской музей участвует в конкурсе, чтобы получить грант на создание экспозиции «Лаборатория „Б“. Сунгульский феномен». Лаборатория была основана в 1946 году на базе санатория «Сунгуль» и просуществовала до 1954 года. На секретном объекте ученые занимались изучением воздействия радиации на живые организмы. Вокруг лаборатории всегда ходило множество мифов и легенд. И чтобы опровергнуть их, в музее хотят создать целую выставку, посвященную лаборатории.

«Заброшенная лаборатория „Б“ — популярное место, там часто проводят экскурсии. К сожалению, не все экскурсоводы владеют достоверными данными и часто дезинформируют туристов. Чтобы покончить со слухами, мы готовим экспозицию о лаборатории в стенах музея. Если нам удастся получить грант, мы можем даже организовать передвижную выставку, чтобы ее смогли увидеть как можно больше жителей региона», — рассказала директор городского музея Снежинска Елена Орлова.

На реализацию проекта требуется 993 тысячи рублей. Эти средства нужны на покупку мультимедийного оборудования и привлечение специалистов для подготовки выставки.





Здание, где находилась «Лаборатория „Б“»

Результаты грантового конкурса объявят не позднее 15 сентября 2021 года.