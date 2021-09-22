Челябинский театр собирает пластик для нового спектакля

В театре кукол в ноябре поставят экологическую сказку

Уже в эту субботу, 25 сентября, театр кукол им. Вольховского в Челябинске объявляет экологическую акцию. Вместе с сообществом «Разделяйка» на крыльце театра (на том самом, где идет ремонт, ул. Кирова, 8) будут собирать пластик на переработку. Часть собранного сырья станет реквизитом для новой экологической сказки театра, «Русалочки», премьера которой состоится уже в ноябре.

Сказку ставят молодые авторы из Санкт-Петербурга Аглая Жюгжда и Ксения Ольховская. Они уже несколько раз приезжали в Челябинск, чтобы примериться к сцене, познакомиться с труппой.





Классическая детская сказка «Русалочка» превратилась в проблемную историю случайно. Как рассказала Аглая Жюгжда, однажды она просто шла домой и обратила внимание на уличные контрасты: клумбы с цветами и мусор вокруг них. Задумалась, начала развивать эту мысль.

«Я видела, как грязно вокруг: какие-то пластиковые бутылки, полиэтилен… А рядышком растут цветы. Это такой резкий контраст! И я подумала: может быть, именно про это? Про то, в какой ситуации мы находимся вообще. И ведь всё сходится. Красивая история Русалочки, а рядом… чайки, которых находят с пластиковыми кольцами на шее, в желудках рыб всё чаще встречается пластик. Так что экологическая проблема родилась сама, буквально нашлась под ногами. Так мы решили, что это и станет концепцией спектакля», — рассказывает Аглая Жюгжда.

Сказочный сюжет в итоге сохранится, но приобретет проблемную окраску. Всех героев будущего спектакля сделают из собранного пластика: и саму Русалочку, и злую медузу. Создатели спектакля и труппа театра надеются, что постоянные зрители и просто неравнодушные челябинцы принесут пластиковые отходы в достаточном количестве. А если будет больше — вторсырье с помощью «Разделяйки» отправится на переработку.





Акция состоится в субботу, 25 сентября, с 11:00 до 13:00. Можно просто принести вторсырье, а можно стать волонтером проекта. подробности для волонтеров и важная информация для сортировки отходов на эту субботу есть вот тут.

На обложке — снимок канадского фотографа Бенджамина Фон Вонга. Он создал отдельный проект «Русалки ненавидят пластик». Десять тысяч пластиковых бутылок для композиций фотограф взял в центре переработки отходов.

