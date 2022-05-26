Челябинская художница презентовала серию портретов на старых обоях

Коллажи посвящены культуре 90‑х в моде зумеров

В среду, 25 мая, в галерее Ларисы Депершмидт на Лесопарковой открылась выставка «Четкие правила» от Миланы Чемодановой. В пространстве развешаны куски обоев, на которых нарисованы портреты парней и написаны истины для настоящих пацанов.



«Никогда не говори дорогие слова дешевым людям, надо духовно расти, иначе — жесть… Загляни в свой космос. Искусство перестало быть наркотиком — оно стало обезболивающим», — начертано маркером на коллажах.

Работы посвящены культуре 1990-х и ее перерождению в современной моде. Зумеры — двадцатилетние парни — начали одеваться в старые куртки Adidas, купленные в секонд-хендах, носить шапки, не закрывая ушей, и слушать музыку из 90-х.

Художнице Милане Чемодановой 44 года, она застала 90-е, провела юность во дворах Екатеринбурга. И сейчас ей особенно интересно наблюдать за возвращением моды. По ее мнению, современная молодежь больше иронизирует над четкими пацанами и заигрывает со стилем. «Пацанские понятия» ушли в прошлое, и вместо них уже совсем другие правила.

«С помощью рисунков на старых обоях мне хотелось показать этот контраст — молодое поколение зумеров и пацанчиков. Для меня парни 90-х святые, пусть и творили всякое. Но были правила: „отвечать за базар“, „Пацан сказал — пацан сделал“. А сейчас 90-е для молодежи — это только мода, фешен», — рассуждает Милана Чемоданова.

Обои для рисунков купили на сайте объявлений. Рисовать оказалось сложно, из-за ветхости бумага рвалась. Поэтому приходилось импровизировать — где-то Милана рисовала баллончиком, а где-то наклеили куски старых газет.

Напомним, что ранее в галерее работала атмосферная инсталляция о тревоге и внутренних переживаниях «Как ты там». Наш журналист побывал на выставке и рассказал о своих впечатлениях.