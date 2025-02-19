Сергей Исаев, ветеран СВО: «На передовой спасала музыка»

ИА «Первое областное» продолжает знакомить читателей с участниками уникального проекта — телеконцерта «Свои песни»

Уже в воскресенье, 23 февраля, на экраны выйдет полная версия телеконцерта «Свои песни». ИА «Первое областное» продолжает знакомить читателей с участниками уникального проекта, посвященного героям специальной военной операции.

Сегодня наш герой — житель Снежинска Сергей Исаев. После начала СВО в июне 2022 года Сергей ушел добровольцем в 76-ю гвардейскую дивизию воздушно-десантных войск. Служил в штурмовом подразделении 234-го штурмового парашютно-десантного полка. В одном из боев получил тяжелые ранения. После лечения был уволен в запас по состоянию здоровья.

Сергей Исаев пишет стихи и песни, с концертами выступал в различных воинских частях и госпиталях по всей стране.

«Когда началась специальная военная операция, наша группа ездила выступать с концертами перед бойцами. И на одном из них мы познакомились с ребятами из ЛНР. Они тогда рассказали, что воюют успешно, но людей постоянно не хватает. Это все решило. Я вернулся с концерта домой, жене сказал, что поехал в Крым прыгать с парашютом, а сам пошел в военкомат. Добился, чтобы меня записали добровольцем, взял на работе отпуск без содержания и уехал на передний край», — рассказывает Сергей Исаев.

Боевой опыт у Сергея был, и немалый: срочную он проходил в Молдавии, затем работал по контракту в Таджикистане, впоследствии служил в спецназе снежинской военной части.

«Самыми тяжелыми выдались у нас июнь, июль, август 2022 года. Мы бились на херсонском направлении, там противник хорошо укрепился. Я в то время был замкомандира штурмового подразделения, очень хорошо помню те бои. Нас в то время выручало то, что коптеры массово еще не применялись. А без них очень сложно было малыми группами брать огромные бетонные укрепления», — делится Сергей Исаев.

А моральный дух — даже в самых непростых ситуациях — поднимала музыка. В каждом подразделении бойцы старались иметь инструмент: были и скрипки, и гармони, но самый распространенный инструмент на передовой — гитара.

«Она удобная и компактная. Даже если в нее попадет осколок или пуля, можно подлатать. Главное, чтобы струны были целы», — вспоминает Сергей Исаев.

После тяжелейшего ранения Сергей восстанавливался два года. Лечение проходило сложно, потребовалась серия операций в разных клиниках страны. Сейчас Сергей Исаев работает социальным педагогом в одной из школ родной «запретки». Пишет стихи и песни, выступает с концертами.

23 февраля Сергей Исаев примет участие в телеконцерте «Свои песни». С каким именно номером он предстанет перед публикой, мы узнаем в трансляции концерта в ВК-сообществах министерства культуры Челябинской области и дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий. Специальный гость телеконцерта — певица Юта.

Запись полной версии концерта будет доступна в тех же сообществах после 23 февраля.

Возрастное ограничение 12+