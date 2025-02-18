Полная версия телеконцерта «Свои песни» выйдет на экраны 23 февраля

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Специальная военная операция открывает новые имена в разных отраслях, в том числе и в русской военной поэзии. Сегодня наш герой — Сергей Ахмедьянов. Сергей — поэт, живет в городе Аша, работает шихтовщиком в электросталеплавильном цехе Ашинского металлургического завода. С 2018 года Сергей состоит в клубе «Литературная гостиная», творчество Сергея искренне и правдиво, оно о жизни, передает коррсепондент ИА «Первое областное».

В начале творческой карьеры Сергей больше внимания уделял лирике, производственной тематике. Но с началом СВО фокус его творчества сместился в сторону военной поэзии. Стихи Сергея отличаются глубоким патриотизмом, тонким знанием военных реалий. Что неудивительно. Более тринадцати лет жизни Сергей Ахмедьянов отдал службе в армии.

Военная поэзия Сергея Ахмедьянова отражает реальные мысли, чувства, поступки наших воинов, героев локальных конфликтов и СВО.

Известность пришла к Сергею Ахмедьянову после участия в грандиозном концерте ко дню России, который состоялся в июне прошлого года на сцене челябинского театра оперы и балета.

«Расскажу небольшую предысторию о том, как я попал в число участников большого концерта. За день до него мы переписывались с Ириной Николаевной Текслер, и она предложила мне выступить в основной программе с моей песней. Песни на мои стихи исполняет профессиональный артист, поэтому я пошел договариваться с ним. Один отказался и тогда я позвонил Алексею Артемьеву, который сегодня со мной здесь, на передаче. Меньше суток оставалось Алексею чтобы выучить мелодию и текст. Все получилось. И 12 июня мы стояли на огромной челябинской сцене перед полным зрительным залом», — рассказывает Сергей Ахмедьянов.

Поддержка Ирины Текслер окрылила Сергея, поразила до глубины души, подарила веру в свои силы. А когда он своими глазами увидел, как стоя приветствовал тысячный зрительный зал его песню, понял, что делает важное и нужное всем людям дело. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подошел к Сергею после концерта и лично поблагодарил за важную и такую нужную в наше время работу.

Одна из песен Сергея рассказывает о подвиге экипажа подбитого танка. Один из бойцов, Радик Бадалян, чудом остался жив. О его мыслях и чувствах говорится в коротких, емких строках стихотворного произведения.

«...Вы простите меня, что живым я остался.

Лучше может быть с вами, надо было сгореть...»

Со многими героями своих произведений Сергей знаком лично. Сюжеты для стихов Сергей находит среди публикаций в СМИ или в живом общении с ветеранами боевых действий. Есть моменты, когда промолчать невозможно. Когда есть желание внести свой вклад в общее дело и помочь стране ещё и словом.

«Знаете, поначалу я даже стеснялся, что стал писать стихи. Но стал публиковать у себя в социальной сети и получил огромную поддержку читателей. Люди просили продолжать, просили выступать со стихами. Начал выступать в Аше. На одном из выступлений подошла мама одного из наших погибших героев и со слезами на глазах сказала: „Сергей, не проходит и дня, чтобы я не читала вашего стихотворения, посвященного моему сыну. Спасибо вам!“ Вот ради этого я и продолжаю работать. Людям важно слышать, чувствовать поддержку», — делится Сергей Ахмедьянов.

Специальный гость проекта «Свои песни» певица Юта получила от Сергея в подарок сборник стихов. Кто знает, быть может, в скором времени мы услышим песню на стихи нашего земляка в исполнении известной певицы?

23 февраля можно увидеть Сергея Ахмедьянова и познакомиться с его творчеством в телеконцерте «Свои песни». Какое именно произведение Сергей представит на суд зрителей, мы узнаем в трансляции концерта в ВК-сообществах Министерства культуры Челябинской области и Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий.

Запись полной версии концерта будет доступна в тех же сообществах и после 23 февраля. Возрастное ограничение 12+.