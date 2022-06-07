Сергей Безруков сыграл дядю Ваню на сцене челябинского театра

Московский Губернский театр представил в Челябинске новое прочтение чеховской пьесы





Билеты в Челябинске были раскуплены заранее: в конце прошлой недели в кассах оставалось пять штук стоимостью от 7500 до 10 000 рублей.

Общественный деятель Ирина Текслер до начала спектакля поделилась своими эмоциями:

«Дядя Ваня»- классическое произведение из школьной программы. Но на афише имя Сергея Безрукова — режиссера, художника-постановщика и исполнителя главной роли. Я не сомневаюсь, что мы увидим новое прочтение чеховской пьесы. И посмотрите, как много зрителей сегодня в зале, как любят в Челябинске столичный театр!» — сказала Ирина Текслер.

В понедельник, 6 июня, в челябинском Театре оперы и балета состоялся спектакль "Дядя Ваня" Московского Губернского театра в постановке Сергея Безрукова. Он же сыграл главную роль.Премьера спектакля «Дядя Ваня» в Московском Губернском театре состоялась еще в ковидные времена (в память об этом в отдельных сценах все герои носят маски). В 2022 году спектакль отправился в гастроли по России. Сюжет о скучающем в душной провинции интеллектуале Безруков трансформировал в историю спасения, возможного только в искренней, подлинной любви.