Билеты в Челябинске были раскуплены заранее: в конце прошлой недели в кассах оставалось пять штук стоимостью от 7500 до 10 000 рублей.
Общественный деятель Ирина Текслер до начала спектакля поделилась своими эмоциями:
«Дядя Ваня»- классическое произведение из школьной программы. Но на афише имя Сергея Безрукова — режиссера, художника-постановщика и исполнителя главной роли. Я не сомневаюсь, что мы увидим новое прочтение чеховской пьесы. И посмотрите, как много зрителей сегодня в зале, как любят в Челябинске столичный театр!» — сказала Ирина Текслер.