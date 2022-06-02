В Челябинске на сцене Театра оперы и балета 6 июня состоится гастрольный показ спектакля «Дядя Ваня». Чеховские сцены из деревенской жизни поставил актер и режиссер Сергей Безруков. Он же играет одну из главных ролей — Ивана Войницкого.
Почти все билеты на показ в Челябинске проданы. Осталось буквально пять мест в основном зале и экстрим-партер. Цена оставшихся билетов — от 7500 до 10 000 рублей. На старте продаж места на самых дальних балконах стоили от 1500 рублей.
Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоялась в Московском Губернском театре еще в ковидные времена, а весь 2022 год спектакль гастролирует по России.
Постановка Сергея Безрукова — не прямая калька чеховской пьесы. Режиссер предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишенной взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на «драму провинциальной жизни». Главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь.
«Я играю Войницкого, своего ровесника — ему, как и мне,47 лет. Мне кажется, я придумал оригинальное решение этой пьесы, и надеюсь, что она зазвучит по-новому. „Дядя Ваня“ — это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Но есть и другой пласт, не менее важный для меня. Здесь, как везде у Чехова, — „пять пудов любви“, но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, — и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен», — рассказывает Сергей Безруков, исполнитель главной роли, режиссер и автор сценографии.
Другие роли исполняют Антон Хабаров, Карина Андоленко, Диана Егорова, Григорий Фирсов, Ольга Смирнова.
Спектакль покажут в Театре им. Глинки 6 июня в 19:00.
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