Сергей Безруков рассказал о завершении съемок в Челябинской области

В последний день для актера устроили банкет с народными башкирскими танцами

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Известный российский актер Сергей Безруков приехал в Челябинскую область для съемок сериала «Смерть манекенщицы». По словам артиста, в поселке Межозерном на карьере «Молодежный» отсняли «крайние сцены фильма».



Сергей Безруков сыграл в сериале следователя Бессонова, который ведет дело о повешенной манекенщице в московском «Доме моделей». Действие происходит в 1974 году.

«Грустно расставаться с Бессоновым, но все проекты когда-нибудь заканчиваются. Вы часто спрашиваете, легко ли выходить из образа после съемок. Не всегда. Бывает сложно, и это как раз тот случай. Полгода в роли, да еще и в ностальгической атмосфере семидесятых, — как целая прожитая жизнь», — рассказывает Сергей Безруков.

Съемки на карьере «Молодежный» проходили при поддержке Учалинского горно-обогатительного комбината. В честь окончания комбинат устроил для съемочной группы банкет с национальной башкирской кухней и выступлением народного ансамбля «Ляйсан».

«Мы даже послушали игру на курае — это башкирская тростниковая флейта. Потрясающее гостеприимство и замечательный праздник! Спасибо, Учалы!» — пишет актер на своей странице в соцсетях.

Отметим, что сериал «Смерть манекенщицы» снимала по заказу Первого канала кинокомпания «Мармот-фильм». Режиссер ленты — Сергей Чекалов.