Сергей Безруков приехал в Челябинскую область на съемки

Мы выяснили, что за фильм

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В поселке Межозерном Верхнеуральского района снимают фильм с участием Сергея Безрукова. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсетях. Также это подтвердили в администрации поселка Межозерного.



Визит известного актера обсуждают в соцсетях поселка. Жители рассказывают, что Сергей Безруков живет в Учалах в гостинице, съемки проходят на действующем руднике «Молодежный». Некоторые выкладывают совместные фото с актером.

«Да, это правда, рядом с ним пацаны с моего села»,— комментирует один из снимков Павел Белянкин.

По предварительной информации, речь идет о съемках сериала «Смерть манекенщицы». Рабочее название проекта — «Последнее дело майора Бессонова». Ленту снимает по заказу Первого канала кинокомпания «Мармот-фильм». Режиссер — Сергей Чекалов.

«Действие происходит в Москве в 1974 году. Расцвет брежневской эпохи. Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица — Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов», — говорится в описании фильма.

Именно следователя Бессонова играет Сергей Безруков. Съемки сериала начались еще осенью 2021 года. Дата выхода пока не анонсируется.