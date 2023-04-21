Сергей Безруков и Полина Гагарина выступят в Челябинске 9 мая

Праздничный концерт состоится на площадке у Торгового центра

9 мая с праздничным концертом в Челябинске выступят Сергей Безруков и Полина Гагарина. Праздничная программа в честь Дня Победы состоится на набережной у Торгового центра.

Гала-концерт «Стихи и песни Победы» начнется в 19:00 с выступлений творческих коллективов. В 20:00 заявлено выступление Сергея Безрукова и группы «Крестный папа», а еще через час, в 21:00, споет Полина Гагарина. Ее выступление завершится фейерверком в 22:00. Спонсором праздничного концерта выступила компания РМК.



Как сообщает администрация Челябинска, в этот день в городе запланировано 14 мероприятий, в том числе торжественное построение и концерт на площади Революции. На время построения на площади будут специально оборудованы посадочные места для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла.



