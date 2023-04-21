Кинопоказы, автопробег и уличный читальный зал: как в Челябинске будут встречать День Победы

Рассказываем, какие мероприятия приготовили в государственных учреждениях культуры

До празднования Дня Победы осталось совсем недолго. В Челябинске активно идут репетиции праздничных шествий и парада. Как мы уже писали ранее, традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в самых разных форматах. Шествия по городу не будет, но всем желающим предлагают почтить память воинов-защитников, опубликовав их фотографии в социальных сетях со специальными хештегами, а еще поместив портреты героев в окнах автомобилей, на футболках и не только.



Кроме того, во всех районах области пройдут праздничные события — возложения цветов к Вечному огню, торжественные построения и городские праздники.



Планируется масштабный автопробег «Южный Урал — опорный край Победы» по всей области. Старт и финиш будут в городах трудовой доблести — Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.



К празднику привлекут и молодежные организации. Юнармия проведет парад у Дома ветеранов, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» — акцию «Окна Победы». А Волонтеры Победы традиционно организуют акцию «Стены памяти» — это стенды с фотографиями героев с последующим размещением в проекте «Лица Победы» в Музее Победы.



В сам День Победы 9 мая в Челябинске запланированы парад, торжественное построение и возложение цветов. А вечером для всех горожан устроят десятиминутный салют.



С особой честью 9 мая пройдет праздничный губернаторский прием в театре им. Глинки для ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы, Героев России и членов их семей, руководящего состава военных и правоохранительных органов Челябинского гарнизона.



Кроме того, крупнейшие культурные площадки города проведут несколько памятных и интересных акций, в которых можно будет принять участие и взрослым, и детям.



Так, в Историческом музее откроется выставка об обороне Севастополя и Сталинградской битве, а при поддержке Музея Победы запустят выставочный проект о Нюрнбергском процессе. В музее ЮУрГУ откроется выставка «Великий День Победы», ключевым экспонатом которой будет картина Кукрыниксов «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии». Запланированы мультимедийные выставки в музее «Россия — Моя история».



Библиотеки города 9 мая откроют летний читальный зал — на специальной площадке можно будет ознакомиться с подборкой редких книг о военной технике, а еще посмотреть военные фильмы в открытом кинозале.



Военное кино можно посмотреть и в киноцентре им. Герасимова. Несколько бесплатных показов с обсуждением фильмов запланировано для школьников и студентов.



Наконец, уже сейчас все желающие могут запустить специальный аудиогид возле памятника танкистам-добровольцам. С помощью виртуального гида можно погрузиться в прошлое и увидеть, как 9 мая 1943 года солдаты из Уральского добровольческого танкового корпуса уходят на войну. А возле стелы «Город трудовой доблести» на смартфоне запустится ролик о том, как собирают танки в цехах Челябинского тракторного завода. Вся информация об аудиогиде размещена возле памятников на Бульваре Славы.

