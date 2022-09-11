С Днем города челябинцев поздравили Клава Кока, Niletto и рэпер ST

Их концерт собрал 75 тысяч зрителей

В субботу, 10 сентября, у ледовой арены «Трактор» состоялся большой концерт в рамках Дня города. На сцене выступили три хедлайнера: рэпер ST, Клава Кока и Niletto. Артисты поздравили горожан с праздником и исполнили свои лучшие треки.



Рэпер ST — настоящее имя Александр Степанов — много общался со зрителями. Артист постоянно спускался со сцены, подходил ближе к ограждению и пел вместе с толпой. На песне «Время» он предложил зрителям сыграть в игру: по его знаку резко горожане поднимали и опускали смартфоны с включёнными фонариками.

В первые ряды пробрались фанаты Клавы Коки. Девушки принесли плакат с ее портретом и 23 розы — это любимое число певицы.

Выступление Клавы зрители особенно ждали. Накануне артистка рассказала в соцсетях, что заболела, но отменять концерт в Челябинске не стала. В итоге во время сета девушка постоянно откашливалась и шутила, что в случае чего — зрителям придется петь за нее.

Клава заменила некоторые слова в песнях. Например, в треке «МДК» на припеве, где обычно звучит «Мама, я влюблена в мудака» тактично замалчивала последнее слово.

Песню «Краш» Клава исполнила вместе с Niletto. Кстати, во время своего выступления Данил Прытков — это настоящее имя артиста — тоже признался, что посадил голос.

«Я без голоса, мы оставили его в Екб, в Салде вчера. Урал — голос забрал. Обычно говорят, молодость украл, но вот так»,— шутит Niletto со сцены.





Отметим, что концерт стал финальным аккордом фестиваля RCC Extreme. Днем на площадке прошли соревнования по катанию на скейтбордах, велосипедах BMX и самокатах. Кроме того, Алексей Колесников и команда FMX 13 устроила мотошоу на парковке.